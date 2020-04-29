環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

▲反焚化爐自救會自救會強調，焚化爐會有令人頭疼的灰渣。（圖／反焚化爐自救會提供）



記者許展溢／台北報導

反焚化爐自救會今（29日）北上到立法院前怒批環保署竟核發補助款772萬元，給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO案，若興建焚化爐除破壞資源，還會排戴奧辛，和令人頭疼的灰渣。多位立委和環保團體到場聲援呼籲，環保署別開環保倒車。

反焚化爐自救會說明，為妥善處理垃圾促進循環經濟，環保署106年提出多元化垃圾處理計畫，然5大目標之一「設置多元化在地垃圾處理設施」不包含興建焚化爐，環保署卻核發補助款772萬給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO案。

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民進黨立委洪申翰、林淑芬，時代力量立委陳椒華和綠黨、台灣基進等各政黨代表聲援，聯合呼籲環保署，勿讓台灣的環保之路開倒車。並質疑環保署核發「履約管理計畫」費用給新竹縣政府經費合理性。且要解決台灣廢棄物處理問題，最根本是「源頭減量」，興建焚化爐變相鼓勵民眾製造垃圾，不該回頭以20年前的焚化爐解決垃圾問題。

▲反焚化爐自救會怒批環保署補助新竹縣興建焚化爐。（圖／反焚化爐自救會提供）



自救會強調，焚化爐會破壞資源、排放世紀之毒戴奧辛與重金屬，又有令人頭疼的灰渣，無法真正解決垃圾問題，且違反零廢棄與循環經濟政策，為何能適用促參法獎勵興建？質疑以BOO興建焚化爐的正當性。

環保署督察總隊長李健育回應，焚化爐在國際上還是處理的選項之一，台灣目前有24座焚化爐，接下來幾年都會陸續汰換，進行延壽工程，以新竹市焚化爐來看，再4、5年就必須延壽，此案若在新竹縣興建，反過來還能幫新竹市處理垃圾。李健育強調，目前還無法做到零廢棄，但台灣垃圾處理是數一數二。