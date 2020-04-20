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環團控「中油三接」違反環評承諾要求停工　環保署回應了

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▲▼ 環保署長張子敬。（圖／記者許展溢攝）

▲環團要求停工，張子敬僅表示，要等調查再依法處理。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（20 日）召開第100次記者會怒控中油三接工作環評內容，違背「完全避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚」承諾，籲環保署應拿出作為要求停工。環保署署長張子敬表示，有先通知中油應針對此事立即改善，但是否停工要等海保署調查後，再依法處理。

搶救大潭藻礁行動聯盟今和多個環團代表，及國民黨立委蔣萬安、時代力量立委陳椒華召開記者會怒批中油說謊，會場播放中油三接工作船東坪8號3月28日航跡圖，凸顯中油官方代表為了卸責說謊，開發正當性、工程期程都令人質疑，除公民提出公民訴訟告知，更籲環保署依法處罰、命限期改善、停工、復整、提緊急應變措施、因應對策，並切實執法。

環團說明，中油三接先前通過的環評內容承諾「完全避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚」，日前因海象條件不佳工作船斷纜後，船舶人為拖行路徑違反上開環評承諾，造成約5698平方公尺（0.5公頃）的藻礁受損及柴山多杯孔珊瑚傷亡，顯未依評估書內容切實執行，違反環評法第17條。

請繼續往下閱讀...

張子敬說，委員現場勘查結論是希望海保署趕快調查，並依法處理，現在在等結果，但有先通知中油應針對這件有立即改善，拿出措施。若對環境造成影響？張子敬指出，要看情況，現在說海象變化造成，原因要釐清，因為海象因素是不可抗力，也許不夠成環評法處理，但還是要提出避免再一次發生的措施。

各界關心要不要停工？張子敬表示，自己是沒到現場看過，但上次會勘紀錄結論是提出調查，相關單位再依法處理，且要看目的和原因是什麼，依法處理是要處罰？還是改善？去避免這樣情形再發生。
 

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