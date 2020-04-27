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玉米田遭爐渣堆疊！環保署、農委會挨轟後表態：應休耕檢測重金屬

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▲▼環團批農委會、環保署對台南後壁玉米田鉻汙染案沒作為。（圖／記者許展溢攝）

▲環團和立委召開記者會批農委會、環保署對台南後壁玉米田鉻汙染沒作為。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（27日）和時代力量立委陳椒華召開記者會指出，台南市後壁區嘉田里嘉安段被不知情農民租用種植玉米，調查發現土壤呈灰白色，現地明顯可看到鉻含量超高的不銹鋼爐渣，但環保署、農委會不作為實在離譜，要求相關單位馬上掌握污染情形，並將該處列為污染場址。

陳椒華說，4月11日要求環保署和農委會派員南下採樣，但環保署土基會不肯去做，理由竟是檢察官在調查，不方便去，氣說不懂檢察官調查，環保單位為何就不方便？若全台廢棄物污染都不做，全丟給檢察官，那要環保單位幹嘛？陳椒華怒批，問題嚴重，環保單位職責就是認定污染，現在要檢調單位認定，但檢調有此專業？本來是很小事情，做個「土壤重金屬檢測」， 結果沒去太離譜。

請繼續往下閱讀...

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰批評，不銹鋼爐渣粉末與土壞夾雜，成為土壤一部份，完全符合《土壤與地下水污染整治法》所定義的土壞污染，「土壞因物質、生物或能量之介入，致變更品質，有影響其正常用途或危害國民健康及生活環境之虞。」此定義相當明確、淺白，不解環保主管機關竟能扭曲迥避此定義，只對原生土壊進行重金屬總量檢測。

▲▼環團批農委會、環保署對台南後壁玉米田鉻汙染案沒作為。（圖／記者許展溢攝）

▲▼黃煥彰批，不銹鋼爐渣粉末與土壞夾雜，成土壤一部份，政府檢測卻忽略上層。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團批農委會、環保署對台南後壁玉米田鉻汙染案沒作為。（圖／記者許展溢攝）

環團要求，環保署和台南市政府環保署應將此區公告為土壞污染控制及污染管制場址，同時依廢清法要求污染行為人或地主清除爐渣廢棄物，別再以檢調介入為藉口，而不依土污法與廢清法採取作為。農委會對可能受污染的農地土壤應進行重金屬總量檢測，以確保農業生產環境，及國人糧食安全，並藉此追查作物生長欠佳原因。

環保署土基會回應，此案認定上，確實都可以發現被爐渣等各狀態回填，從來沒反對「不應存在廢棄物」這件事，土基會立場對於土壤、地下水品質，都是維護並公開，會協助台南市政府府監測。重點是此區域被回填爐碴，不管哪一種作物，都不能種植，所以協調市府要先休耕，並強調此案並非檢調在調查，就不去單一立場。

農委會表示，農業篩檢是全面性篩檢，跟污染篩檢不一樣，農委會不是做污染採檢的權責單位，但農試所會針對此處土壤進行重金屬檢測。環保署則說，有收到6件土壤樣品，檢測正在進行。

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