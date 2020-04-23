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中油三輕想擴產！環團批「不能只想發大財」　要求承諾大幅改善空汙

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▲▼ 高雄中油新三輕廠。20200417高雄臭氧飆高，民眾仍須面對嚴重空氣汙染。（圖／地球公民基金會提供）

▲高雄中油新三輕廠。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

中油提出三輕更新擴產計畫環境影響差異分析報告，環保署今（23日）召開專案小組第二次會議審查。環保團體表示，此次環差變更產能幅度雖不大，但中油將因變更及擴產而獲利，三輕位於特殊性工業區內，附近有社區居民緊鄰，中油應該承諾大幅改善林園廠整體的空汙，不能只想著發大財。

環團說明，這次中油林園廠（石化事業部）提出環境差異分析，是因應進口油源油品性質差異及配合市場需求而提出產品產能調整及儲槽內容物調整，以提昇中油林園廠的營運績效。本案若通過，新三輕每年將可擴增產能：乙烯3萬噸、裂解汽油11萬噸、芳香烴8.51萬噸等等（丙烯、四碳烴油則將減產），變更完成後，中油三輕可以更賺錢。

地球公民基金會副執行長王敏玲出席會議說，縱然中油宣稱變更產能幅度僅為2.3％至2.6％，但其石化產品如乙烯、裂解汽油、PFO裂解燃料油、芳香烴、C5汽油都將增產，總計最大年增量可達38.08萬噸，未來每年增加的獲利將很可觀。中油在高雄污染已經超過半世紀，林園廠又是林園石化工業區的上游工廠，也是國營事業，應將獲利用於改善汙染。檢視林園及鄰近的屏東、潮州，不僅PM2.5濃度高，臭氧濃度更是台灣島內最高的，對居民健康影響甚鉅。

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▲▼ 高雄中油新三輕廠。20200417高雄臭氧飆高，民眾仍須面對嚴重空氣汙染。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團以4月17日高雄臭氧飆高為例強調，民眾仍須面對嚴重空氣汙染。（圖／地球公民基金會提供）

看守台灣協會謝和霖秘書長認為，中油身為國內石化產業火車頭之一，在循環經濟的年代，中油新三輕每年產生的1.16萬噸廢棄物中，有許多有循環利用潛力的廢棄物，卻被規劃以委託焚化及掩埋等方式處理，如有機性汙泥、非有害油泥、廢塑膠混合物、廢木材混合物與一般性垃圾。身為國營企業，應拋開傳統拼經濟思維，帶領中下游業者轉型，檢討產品必要性、危害性與可替代性，而非一直想要膨脹產能。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，中油是全台溫室氣體排放最高前十大企業，本次提出新三輕更新擴廠計畫環差案，於擴增產能的同時，也須說明該如何因應接下來的國家溫室氣體長期減量目標的短中長期目標與計畫，並提出實質的環評承諾。

中油三輕更新擴產計畫是2008年12月29日於環保署第173次環評會有條件通過，先建後拆，中油新三輕興建於林園廠內，於2014年7月開始量產營運，可生產乙烯最大年產能80萬噸，中油舊三輕已於2016年11月完成地上物拆除作業，目前本計畫案持續由環保署督察總隊定期召開環評監督會議。

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