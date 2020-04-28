改善馬公厝大排畜牧場減廢設施補助　雲林縣府展延至4月底

▲雲林縣政府爭取水汙基金經費協助馬公厝大排周邊畜牧場改善設備，展延受理申請時間至109年4月30日止。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為改善雲林縣轄內大排汙染狀況，將馬公厝大排列為首要改善重點，縣政府爭取水汙基金經費協助馬公厝大排周邊畜牧場改善設備，原受理至4月20日止，因仍有額度，展延受理申請時間至109年4月30日止。

雲林縣政府農業處指出，此次補助對象需符合下列各款條件，搭排至馬公厝大排且領有合法畜牧場登記證書之畜牧場、申請項目三年內未受中央或地方相同補助項目者、畜牧場以搭排至馬公厝大排且環保局列管之畜牧場優先補助。

農業處處長魏勝德表示，此次為馬公厝大排鄰近畜牧場改善計畫，補助場次50場，補助6項品項，包括高床設施8場、節水牛床2場、雨污水分離設施10場、污水處理設施所需抽污泥馬達10場、廢水處理曝氣機10場及紅泥膠皮袋10場等設施，協助畜牧場減廢設施的設置，提升廢水處理效率及減少廢水排放。

農業處呼籲因補助名額有限，請本縣符合上述條件之畜牧場踴躍申請，受理截止時間至109年4月30日止，檢具申請書及相關資料向土庫、褒忠、東勢及臺西公所農業課提出申請。相關申請資訊請洽農業處畜產科(05-5522520)或公所農業課。

▲雲林縣政府爭取水汙基金經費協助馬公厝大排周邊畜牧場改善設備，展延受理申請時間至109年4月30日止。（圖／記者蔡佩旻攝）



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