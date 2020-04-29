「第一次懂何謂汗如雨下」！護理師心疼：病人比誰都需要你…狂洗腦媽媽才諒解

▲護理師為了防疫，每天爆汗工作。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

文／護理師陳邑沁

一開始知道我們單位要改成檢疫專責病房時，思考著環境安全嗎？家人會不會擔心？我們的保護措施有完善嗎？種種心裡的疑慮，與院方不斷溝通後，院方給我們單位的護理人員打了很有力的一隻強心針。我永遠記得吳副院長跟我們講的一段話，你們每一位護理人員都是醫院的資產，我們比任何人都還要保護且擔心你們，該有的防護裝備及安全工作環境，都一定會給予，請相信自己也相信醫院，我們一定能平安渡過這次疫情。現在想起來還是有點激動，一間醫院能這樣對待自己的員工，我還有什麼好擔心的呢！

而後當我跟媽媽說明後，媽媽及男友很不能接受。我告訴媽媽，我是護理師，在台灣這波疫情更需要我們醫護人員時，我們怎可臨陣脫逃，我也向媽媽保證，會好好保護自己，做好隔離措施不讓他們擔心，媽媽及男友讓我洗腦幾天後才終於接受。

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▲護理師每天全副武裝，也常因太悶熱導致防護面罩起霧。

更改成檢疫專責病房後，陸續有病人入住，入病室前，我們會先在準備室穿好裝備，如：N95口罩、兔兔裝、髮帽、鞋套、雙層手套、防水隔離衣、護目鏡、防護面罩等等，穿戴完整後才會入病室，穿戴過程中，同事都會來協助，幫忙檢查穿戴在身上的防護裝備有無齊全，這是我覺得令人很感動的事。穿戴裝備耗時，治療過程中，穿著密不通風的隔離裝備，第一次知道何謂汗如雨下，也常因為太悶熱，導致防護面罩都起霧，看不清楚前方。

平常遵守洗手五時機，照顧上我們又更加倍洗手。在環境上，我們每四小時就使用酒精清潔所有會碰觸到的設備，使用紫外線機器人，每日至少一次以上消毒全病房環境，以保護我們自身的安全。也謝謝醫院在一開始時就增設多台紅外線體溫監測儀、用餐時段分開，由副院長帶領高層們一同為我們製作隔板，好幫助我們吃飯時減少接觸到飛沫噴濺的危險，在醫院門口建立管制動線、設置發燒篩檢站及戶外X光機等等。

說不擔心其實是騙人的，但你看著這些個案，感覺他們比誰都需要你，畢竟他們被關在病房內，在等待檢驗結果的同時，又看著我們每次進去都全副武裝，我想他們應該比我們更驚恐，為了安撫他們，我們只能表現得堅強並給他們情緒支持。

最後我要謝謝同事、長官還有我的家人及男友，給我支持鼓勵，讓我可以更專心照護這些個案。我也想跟此次參與這波疫情的所有工作人員說聲謝謝，大家辛苦了，其實不只有醫護人員需要被鼓勵，有很多人例如：檢驗師、收被服的人員，收感染垃圾袋的人員，清潔人員這些都跟我們息息相關，醫療絕不是只有醫生跟護士就能完成的，一定是環環相扣，大家互相幫忙下才能有最成功的那一面，希望天佑台灣，早日結束這波疫情。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登