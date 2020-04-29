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慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

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▲慈濟基金會號召全民一起透過蔬食行動共聚善念，攜手度過疫情。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

慈濟基金會號召全民一起透過蔬食行動共聚善念，攜手度過疫情。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對新冠肺炎的襲擊，慈濟基金會號召全民一起「心念共振弭災疫 蔬食提升免疫力」，花蓮縣政府從各局處帶頭響應一週一素活動，並透過蔬食行動共聚善念，攜手度過這一波的疫情。

縣長徐榛蔚表示，新冠肺炎疫情爆發至今，花蓮迄今維持零確診的一片淨土，大家除了要持續做好個人防疫外，以「蔬食」提升個人免疫力也是可以嘗試的作法。花蓮縣政府第一波響應的是農業處、文化局、人事處、花蓮縣工商發展投資策進會等四個單位，28日有240人響應週二蔬食日，第二波響應的是民政處、主計處、教育處、警察局、選委會及戶政事務所等單位，預計270人在5月5日接棒，第三波則有原住民行政處、行政暨研考處、衛生局等三個單位，預估有367人在5月12日參加蔬食接力活動，在此希望能夠發揮帶頭示範的作用，鼓勵更多人一起加入一週一日蔬食環保餐的行列。

▲慈濟基金會號召全民一起透過蔬食行動共聚善念，攜手度過疫情。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府建議可到有機之星美食餐廳品嘗在地有機食材的餐點，同時享受美味與健康。

花蓮是有機驗證面積、農戶數都排名全國第一的行政區，也是有機水稻、有機蔬菜、有機特作雜糧類全國第一大產區，縣府藉此機會廣邀大家一起響應有機蔬食運動，有機蔬食不僅提升對抗疫情的免疫力，降低的碳排放更有助於對抗地球暖化，可以說是兼具健康與環保的行為，建議可以到有機之星美食餐廳品嘗在地有機食材的餐點或透過農民直銷站等實體通路及農會網站宅配購買花蓮健康有機蔬食，在家自己DIY烹調有機食材，同時享受美味與健康。

▲慈濟基金會號召全民一起透過蔬食行動共聚善念，攜手度過疫情。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府呼籲在此全國努力防疫的當下，有機蔬食可以幫助我們身心維持穩定、祥和的健康狀態，希望每一個人都能配合政府防疫政策，也期待大家可以盡快回到正常的生活。

有機之星美食餐廳查詢網址：https://restaurant.i-organic.org.tw/RestaurantArea.aspx?Res17=U)。

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