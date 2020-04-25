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企業與政府共同抗疫　鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣

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▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。

▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日偕同市府團隊、醫師公會、診所協會、桃園醫院及長庚醫院等主管人員，視察位於觀音工業區、接受國家徵召投入防護衣生產的聚紡公司。鄭文燦在身兼興采、聚紡董事長陳國欽的陪同下，參觀該公司升級版隔離衣的研發中心，全力支援隔離衣的生產，產能已超過百萬件，讓醫護人員在防疫戰場無後顧憂。▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。

▲▼鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。（圖／經發局提供）▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。

市府經發局指出，聚紡公司成立於1999年，是台灣首家上櫃的機能性布料加工廠商，以專業的透濕防水塗佈、貼合加工技術，生產各式機能性薄膜布料產品，並開發各項吸濕快乾、防風、防潑水、抗UV、抗菌、耐磨等功能性布料加工技術。▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。

▲鄭文燦謝謝「興采、聚紡」全力支援隔離衣的生產。（圖／經發局提供）

聚紡初期從事濕式塗佈代工廠，後來發展至全方位的機能性塗佈、貼合專業代工廠，是全台規模最大的機能性透濕防水布料專業領導廠商，深受各大國際品牌商信賴，包括THE NORTH FACE、 Columbia、Jack Wolfskin、NIKE、adidas。核心技術在於機能性布料中的微多孔透溼膜貼合及高透氣PTFE貼合產品，擁有多項專利和認證，客戶集中在全球50大國際運動品牌通路等，並自創G-Tex品牌。▲鄭文燦視察「興采、聚紡」生產升級版隔離衣。

▲「興采、聚紡」是全台規模最大的機能性透濕防水布料專業領導廠商。（圖／經發局提供）

面臨全球疫災，防護衣及隔離衣是保護前線防疫人員的重要裝備。P1等級隔離衣為當人員預期接觸到血液、體液、分泌物或排泄物時，穿上隔離衣以保護皮膚和衣服髒污或污染。須通過P1等級之「靜水壓」及「衝擊穿透測試」。而P3等級之防護衣則必須通過更嚴苛的「合成血液穿透」及「噬菌體(病毒)穿透」測試。興采及聚紡分出產能，與衛服部攜手製做防疫隔離衣外，同時升級傳統隔離衣技術，利用興采研發之面料加上聚紡專業透濕防水加工，研發出可水洗重複使用、高端透濕防水之隔離衣。讓醫護人員在被周全保護的同時更具有舒適度，也能減少傳統拋棄式隔離衣造成環境的負擔。

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