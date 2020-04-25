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「國際搜救犬日」鄭文燦謝謝領犬員　獎勵飼料給桃園毛孩英雄

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▲「國際搜救犬日」，桃園市長鄭文燦臉書謝謝領犬員帶領搜救犬，在任務中進行患難救援。（圖／市府提供）

▲「國際搜救犬日」，桃園市長鄭文燦臉書謝謝領犬員帶領搜救犬，在任務中進行患難救援。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

明天是「國際搜救犬日」，桃園市長鄭文燦25日在臉書分享桃園搜救犬訓練影片，送上飼料給毛孩英雄，並感謝領犬員帶領搜救犬，在任務中進行患難救援。據了解，台灣搜救犬的環境建立約10年，然桃園消防局特搜大隊第一搜救分隊小隊長童逸賢，即已投入搜救犬訓練約8年，被同仁稱為「童哥」或「狗班長」是搜救犬隊中的靈魂人物。▲「國際搜救犬日」，桃園市長鄭文燦臉書謝謝領犬員帶領搜救犬，在任務中進行患難救援。（圖／市府提供）

▲▼桃園市搜救犬隊指出，一隻犬的搜救效率，大約可以比得上40名搜救人員。（圖／市府提供）

童逸賢指出，毛孩也有脾氣、個性，有時還會吃醋。因此，人與犬都需要花一定程度時間摸索、培養默契，建立如同家人般互信關係，才能發揮良好的搜救效率。合格的搜救犬可以透過領犬員的遠距離指令，藉著牠們靈敏的五感，在災害現場快速搜尋到受困民眾，一隻犬的搜救效率，大約可以比得上40名搜救人員。

▲「國際搜救犬日」，桃園市長鄭文燦臉書謝謝領犬員帶領搜救犬，在任務中進行患難救援。（圖／市府提供）

▲每年4月的最後一個星期日是「國際搜救犬日」。（圖／翻攝自網路）

桃園市搜救犬隊目前已參與過2014年高雄氣爆事件、2016年台南地震及2018年花蓮地震等。牠們在領犬員的陪伴下，總是在第一時間衝入現場，為的就是搜救人命，不放棄一絲的希望。童逸賢說，就算不出任務，搜救犬每天還是努力不懈的「按表操課」，除了訓練其服從性及敏捷度外，有時還要上跑步機練腿力及耐力，還要以不同的方式來增進聽力及氣味的敏銳度。

桃園市搜救犬隊成軍於2014年元旦，目前有5隻搜救犬、2隻培訓犬，4位專業領犬員的帶領，訓練基地位於蘆竹區山腳分隊，目前毛孩英雄成員有有快樂、妹咕、點點、Mini與Nara。每隻搜救犬都得通過嚴格縝密的救災訓練， 才能正式授階成為搜救毛孩英雄。

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