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幫友討34萬債「持開山刀」強押提款　4男討回6萬被判「強盜罪」

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▲桃園市楊姓等4名男子為友人索討一筆34萬元債務，去年1月間持開山刀、球棒毆打成傷後還強押被害人至超商提款，被警方循線逮捕到案。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市楊姓等4名男子為友人索討一筆34萬元債務，去年1月間持開山刀、球棒毆打成傷後還強押被害人至超商提款，被警方循線逮捕到案。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子受姓名不詳友人「阿勇」請託，幫其索討一筆34萬元債務，去年1月間夥同張姓、傅姓、陳姓、饒姓等人前往楊梅區向梁姓男子討債，林男等人分持開山刀、球棒闖入梁男住處，以開山刀砍殺梁右小腿等處成傷，要求繳付欠債否則將其押走，梁妻被迫轉帳5萬元還到超商提領1萬元還債，友人趁機報警，林等人則趁隙逃離；檢方28日偵結將林男等4人依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，26歲的林姓男子去年1月12日凌晨接獲綽號「阿勇」友人請託向住在楊梅區梁姓男子索討一筆34萬元債務，林男再找來39歲的傅姓、張姓等人前往討債，「阿勇」還聯繫27歲饒姓、21歲的陳姓等人前往助陣，分持開山刀、球棒等凶器前往討債。

當天清晨5時許，林等人闖入梁男住處時，梁男與妻子還有2名友人正在喝酒聊天，一夥人先以球棒毆打梁男成傷，「阿勇」則嗆聲「要幫友人收錢，梁之前介紹朋友向其友人借錢沒還錢，今天要討回34萬元，要看到一半現金，否則要將梁押走」等語，林男持開山刀砍傷梁男右小腿，梁妻先以手機轉帳5萬元至指定帳戶內，還被林等人脅迫開車到附近超商提領1萬元現金，剩餘饒姓等人則在梁住處看管梁防止脫逃。

梁之友人趁機打電話報警求助，林等人得知梁妻委託友人報警後立即駕車逃逸，並通知看管梁男的饒姓等人趕快撤離，警方據報後循線將林等人分別逮捕到案。

檢警偵訊時，林男等人坦承持開山刀與球棒打傷梁姓男子並強索債務等犯行，梁男出具醫院驗傷證明、梁妻則出具匯款轉帳與提款等證明，警方則出示梁妻在超商ATM提領現金時監視畫面翻拍照片等證據佐證；檢方以林男等人攜帶凶器、結夥3人以上之強盜罪嫌，過程以涉犯妨害自由、傷害與恐嚇罪嫌明確，28日偵結依加重強盜罪嫌將林男等4人提起公訴，並將追查在逃綽號「阿勇」與同案張姓男子等人到案。

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