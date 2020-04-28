槍砲案落跑遭通緝8年　「沒戴安全帽」女謊報妹妹姓名…警識破

▲桃園市邱姓女子因槍砲案遭通緝8年，27日深夜騎車外出未戴安全帽被攔查，謊報妹妹身分被查獲認栽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓女子27日深夜騎車外出，因未戴安全帽遭員警盤查，邱女神色慌張一度辯稱忘記身分證字號，僅報姓名與出生年月日，但員警查出邱女與其所報身分長相落差太大，經帶回以指紋辨識確認邱女因槍砲案遭通緝8年，還冒用妹妹個資應訊當場被識破，全案依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌移送桃檢歸案。

▲桃園市邱姓女子遭通緝躲藏8年，27日深夜被警方攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局草湳派出所所長張傑凱、警員吳廷軒、吳易樺、劉尚錡4人27日晚間執行路檢勤務，在裕成路盤查未戴安全帽的42歲邱姓女子，邱女辯稱忘記身分證字號，僅報出姓名與出生年月日，員警查詢發現照片與邱女有不小落差，再透過人臉辨識系統查出邱女冒用妹妹個資應訊，但邱女極力否認，還說自己僅30歲出頭，員警只好帶回派出所確認身分。

警方將邱女帶回派出所透過指紋辨識確認，果然查出並非其妹妹而是因槍砲案遭通緝身分，邱女坦承於2007年間，因寄藏友人槍枝被逮捕，槍砲案經法院審理後判2年定讞。

▲桃園市邱姓女子因槍砲案被判刑定讞卻落跑遭通緝8年，楊梅警方透過指紋辨識確認身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱女聲稱，明知自己應於8年前入監服刑，但心有不甘便隱姓埋名逃亡至楊梅一帶躲藏，一晃眼已過了8年多，辯稱自己很會躲藏，前年遇到警方登門查緝，還爬到大樓頂樓藏匿而逃過一劫，還嘲諷警方查案不夠細心，沒想到卻因未戴安全帽碰到警方攔查功虧一簣，警方偵訊後依違反槍砲彈藥管制條例移送桃檢歸案。

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