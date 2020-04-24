　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃警6小時擒獲隨機強押女生平頭之狼　鄭文燦：防疫治安不打烊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長鄭文燦對警方在6小時內破獲男子隨機強押女學生案，24日特別趕往楊梅警分局幼獅派出所嘉勉有功人員。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦對警方在6小時內破獲男子隨機強押女學生案，24日特別趕往楊梅警分局幼獅派出所嘉勉有功人員。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區23日晚間驚傳平頭之狼隨機強押女學生上車企圖性侵案，桃警查出涉案王姓男子在楊梅區出現，24日凌晨在幼獅工業區附近圍捕到案，3名員警還因圍捕過程與王男搏鬥受傷，市長鄭文燦中午趕往嘉勉並讚許桃警團隊6小時迅速查獲涉案王姓男子到案，強調，防疫期間治安不打烊，也呼籲警方針對偏僻路段加強巡查，以守護每位市民朋友安全。

▲桃園警方6小時內破獲涉嫌隨機強押女學生企圖性侵王姓男子到案，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方6小時內破獲涉嫌隨機強押女學生企圖性侵王姓男子到案，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，年約50歲的王姓男子23日傍晚開著銀色轎車行經大園區科二路，見獨自返家女學生認為有機可趁，假意誘騙女學生上車後跨區到觀音區某偏僻公園企圖對女學生性侵，但後來王男突感尿急下車上廁所，女學生機警下車狂奔至附近民宅求援，路人與住戶趕緊打電話報警處理。

▲桃園市長鄭文燦指出，桃園警方團隊6小時內破獲男子隨機強押女學生案值得嘉勉，強調防疫期間治安不打烊。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，桃園警方團隊6小時內破獲男子隨機強押女學生案值得嘉勉，強調防疫期間治安不打烊。（圖／記者沈繼昌攝）

王男返回轎車發現女學生逃跑，隨即駕車在觀音區流竄，晚間11時許進入楊梅區，未料過程全被警方監視器拍下，王男在行經楊梅區幼獅工業區附近時，被楊梅警方警網攔查圍捕，王男見警方尾隨猛踩油門逃逸，還一度企圖衝撞警車，因天色昏暗不熟路況跌入田間，王男開門狂奔，還狂喊：「為何要追我？」楊梅分局警員游正州、盧旭鋒、孫志安聯手攔下王男，還以辣椒水噴灑制伏王男到案。

▲桃園市長鄭文燦嘉勉破案有功員警團隊，並為桃警團隊喊讚。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦嘉勉破案有功員警團隊，並為桃警團隊喊讚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦24日中午抽空趕往楊梅警分局幼獅派出所嘉勉破案有功人員，頒發破案獎金，鄭文燦指出，桃園警方團隊在6小時內迅速破案，展現超高效率，未來會請各級學校、各區公所與警方加強各學校與周圍環境安全作為，針對偏僻路段加強巡查，以守護每位市民朋友安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

►影／桃園男臉書貼文「口罩被搶」　監視器查出攏是假！要被法辦了

►狠父對2幼子長期施虐致發育遲緩　「傷痕累累」幼教師驚覺揪施暴

ET快訊
4年前「設局羅志祥」背小三罵名！《大學生》于大夢經紀公司：她
陸網瘋傳羅志祥「拍戲必叫特殊服務」　工作人員讚：自掏腰包加錢
21歲基隆男突遭西瓜刀猛砍　他「撿起斷指」狂奔百米求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道客運衝破分隔島擦撞廂型車！運將「鼻樑濺血」：有隻狗跑出來

老翁騎車說要出去走走　「高雄→台東」警火速尋獲

全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

清查141家廠商　沿線打開水溝蓋破獲水泥廠設暗管偷排廢水…重罰

桃警6小時擒獲隨機強押女生平頭之狼　鄭文燦：防疫治安不打烊

馬路大塞車！他綠燈過不去卡在路中遭開單抗告　「警沒指揮交通」法院判撤

快訊／21歲基隆男突遭西瓜刀猛砍　他「撿起斷指」狂奔百米求救…警調查中

移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

防疫期間地下匯兌不打烊　專人到府取款...中小企業最愛

國道路肩限速新規60km！阿愷主播秒噴5千　2個月罰單大爆發...1572張

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

國道客運衝破分隔島擦撞廂型車！運將「鼻樑濺血」：有隻狗跑出來

老翁騎車說要出去走走　「高雄→台東」警火速尋獲

全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

清查141家廠商　沿線打開水溝蓋破獲水泥廠設暗管偷排廢水…重罰

桃警6小時擒獲隨機強押女生平頭之狼　鄭文燦：防疫治安不打烊

馬路大塞車！他綠燈過不去卡在路中遭開單抗告　「警沒指揮交通」法院判撤

快訊／21歲基隆男突遭西瓜刀猛砍　他「撿起斷指」狂奔百米求救…警調查中

移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

防疫期間地下匯兌不打烊　專人到府取款...中小企業最愛

國道路肩限速新規60km！阿愷主播秒噴5千　2個月罰單大爆發...1572張

745→744？敦睦艦隊從帛琉返航少1人　國防部：回台奔喪「檢驗陰性」

「當他過世時我無法相信」　歐尼爾關在房間看與Kobe打的每場季後賽

向醫護人員致謝　冰島波音767飛行路線藏「愛心」

【廣編】季節交替過敏有解！　營養師：喝優酪乳可改善

台東太平洋的宅經濟正式啟動　最新鮮的美味即日起「宅」配到家

日月潭青年活動中心五一連假有專案　勞工超特惠！住房不到3折

在家防疫勿信網路診療　台東縣衛生局呼籲找合格醫師看診

6歲女童家門外遭綁架性侵！綁匪怕被認出…「打瞎她雙眼」丟廢棄屋內

找找你的姓氏！　海洋館血紅鸚鵡魚身上寫「百家姓」惹議

蘇貞昌：不會封城、以指揮中心為準並全國一致

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

即／基隆男突遭西瓜刀猛砍　他撿起斷指狂奔百米求救

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

快訊／高雄氣爆釀32死！二審結果出爐

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

夫妻逃稅6206萬　子女獲財產拒救父母　

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

烏來知名溫泉會館董座酒駕自摔亡

更多熱門

相關新聞

推動社區篩檢站演練　桃市提高酒店違規營業罰則

推動社區篩檢站演練　桃市提高酒店違規營業罰則

為防範發生社區感染之虞，桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，市府將參照韓國模式推動社區篩檢站，初步規劃以3萬人為單位，選擇閒置活動中心等適當地點設置社區篩檢站；另外，針對有酒店、舞廳轉入地下違規營業，市府決定提高罰則，從10萬元起跳，請業者遵守規定不要以身試法。

勞工紓困3萬元補助上路 鄭文燦：紓困即時且有感

勞工紓困3萬元補助上路 鄭文燦：紓困即時且有感

Twitter轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升

Twitter轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升

中職線上轉播 鄭文燦：將補助增加英文直播

中職線上轉播 鄭文燦：將補助增加英文直播

疫情重創航空業　鄭文燦：政府應給最大支持

疫情重創航空業　鄭文燦：政府應給最大支持

關鍵字：

大園隨機擄人鄭文燦嘉勉破案有功人員

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面