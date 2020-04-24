桃警6小時擒獲隨機強押女生平頭之狼　鄭文燦：防疫治安不打烊

▲桃園市長鄭文燦對警方在6小時內破獲男子隨機強押女學生案，24日特別趕往楊梅警分局幼獅派出所嘉勉有功人員。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區23日晚間驚傳平頭之狼隨機強押女學生上車企圖性侵案，桃警查出涉案王姓男子在楊梅區出現，24日凌晨在幼獅工業區附近圍捕到案，3名員警還因圍捕過程與王男搏鬥受傷，市長鄭文燦中午趕往嘉勉並讚許桃警團隊6小時迅速查獲涉案王姓男子到案，強調，防疫期間治安不打烊，也呼籲警方針對偏僻路段加強巡查，以守護每位市民朋友安全。

▲桃園警方6小時內破獲涉嫌隨機強押女學生企圖性侵王姓男子到案，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，年約50歲的王姓男子23日傍晚開著銀色轎車行經大園區科二路，見獨自返家女學生認為有機可趁，假意誘騙女學生上車後跨區到觀音區某偏僻公園企圖對女學生性侵，但後來王男突感尿急下車上廁所，女學生機警下車狂奔至附近民宅求援，路人與住戶趕緊打電話報警處理。

▲桃園市長鄭文燦指出，桃園警方團隊6小時內破獲男子隨機強押女學生案值得嘉勉，強調防疫期間治安不打烊。（圖／記者沈繼昌攝）

王男返回轎車發現女學生逃跑，隨即駕車在觀音區流竄，晚間11時許進入楊梅區，未料過程全被警方監視器拍下，王男在行經楊梅區幼獅工業區附近時，被楊梅警方警網攔查圍捕，王男見警方尾隨猛踩油門逃逸，還一度企圖衝撞警車，因天色昏暗不熟路況跌入田間，王男開門狂奔，還狂喊：「為何要追我？」楊梅分局警員游正州、盧旭鋒、孫志安聯手攔下王男，還以辣椒水噴灑制伏王男到案。

▲桃園市長鄭文燦嘉勉破案有功員警團隊，並為桃警團隊喊讚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦24日中午抽空趕往楊梅警分局幼獅派出所嘉勉破案有功人員，頒發破案獎金，鄭文燦指出，桃園警方團隊在6小時內迅速破案，展現超高效率，未來會請各級學校、各區公所與警方加強各學校與周圍環境安全作為，針對偏僻路段加強巡查，以守護每位市民朋友安全。

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