慶3天0確診！身分證、護照有「30」　台灣虎航要抽10張免費機票





▲歡慶3天0確診，台灣虎航舉辦抽獎活動。（圖／翻攝自台灣虎航FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日開設滿100天，也宣布國內連3天0確診的好消息，為歡慶全民防疫有功，台灣虎航也舉辦「30」抽獎活動。只要身分證字號或護照號碼有「30」，在官方粉絲專頁底下留言用「虎」和「零」造句，就有機會抽中台灣虎航第30條航線機票。

台灣虎航表示，全民防疫有成，為慶祝達成連續三日零確診的喜訊，特別準備驚喜好禮送給虎迷。凡身分證字號或護照號碼包含「30」者，於粉絲專頁活動貼文留言用「虎」和「零」造句（諧音也OK）送走肺炎，即有機會成為台灣虎航第30條航線首航貴賓。

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要注意的是，「30」兩數字需相連、不可拆開，得獎名額共10名。活動自即刻起至4/29 12:00為止，得獎名單將於2020/5/5公告於該貼文留言處。

▲台灣虎航加強消毒防疫工作，規劃旅客適當間距，可和前、後旅客保持約1公尺固定距離。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航提醒，首航貴賓資格限本人、不可轉讓，僅限第30條航線開航後（目前時間地點未定）首班航班使用。機票兌換不含二地機場稅金、訂位服務費、行李託運、機上餐點、各項手續費、旅遊平安保險、安達旅遊保險、旅館、車票、船票等其他之加值收費服務。

最後，台灣虎航也表示，雖然疫情趨緩了，但還不到可以鬆懈的時候，請大家一起繼續落實防疫、保護自己與他人，也為所有在前線奮鬥的醫護及研究人員加油，願全球都能平安渡過，早日回歸可以四處趴趴走的生活。