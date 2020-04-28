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德國將改採蘋果、Google新冠接觸追蹤技術　英、法則拒絕

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▲▼蘋果google,AppleGoogle。（圖／Apple官網）

▲蘋果與Google宣布將共同研發智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台，但各國對採用此技術態度不一致。（圖／Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

日前，蘋果與Google宣布將共同研發智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台，預計於今年5月推出API（應用程式介面），讓各國公共衛生機關所推出的App能迅速實現Andriod及iOS設備互通。不過各國對此態度並不一致，英國目前希望採用集中式架構，與蘋果、Google提出的分散式架構相反；而德國日前態度則大轉彎，決定採用蘋果與Google推出的API。

為能有效防疫，歐盟部分國家已陸續推出了自家App，以集中式（centralized）的資料蒐集方式，協助政府追蹤病毒傳播途徑。為此，法國、德國政府都曾試圖採用「泛歐隱私保護追蹤」（PEPP-PT）的藍牙技術，並要蘋果及Google解除技術障礙，但由於集中化的資料蒐集易引發監控及隱私外洩疑慮，蘋果已正式拒絕。

最新消息指出，德國政府態度大轉彎，已於周日宣布將改採蘋果跟Google所主張的作法；但法國及英國仍支持PEPP-PT。

出於隱私目的，蘋果與Google的新冠病毒追蹤解決方案採用的是分散式架構，但英國希望採用集中式資料蒐集方案。舉例來說，英國的App會紀錄人們接觸資料，並以一台伺服器來確定當有民眾確診新冠肺炎後，將對誰發送警報。相較之下，蘋果與Google的接觸追蹤API不涉及中央電腦，取而代之地，當某人確診後，他們的智慧型手機將使用設備間的通訊使來發送接觸者警報。

《BBC》報導，英國國民保健署（NHS）認為，集中式的方法將提供對新冠肺炎傳播方式更多的見解，並可更好地控制有誰收到的接觸通知。

牛津大學大數據研究所傳染病動態和控制專家弗雷澤（Christophe Fraser）表示，其優勢在於，隨著資料的累積能更容易審核該系統並更快地進行調整。「主要是向感染風險高的人發送通知，而非風險低者。使用集中式系統能更容易做到這一點。」

但這也意味著，由法國及英國開發的App可能無法在iPhone上正常運作，對此，NHS的數位創新部門（NHSX）表示，其工程師已找到一種能在iPhone上「充分運行」的方法，即便該App不在螢幕上活動時同樣可以運作。

《MacRumors》報導，NHSX的解決方案將在每次iPhone檢測到另一台運行相同軟體的設備時，在後台喚醒App，然後在App回到休眠狀態前執行程式碼。與蘋果的方案相比，這種方法將須耗費更多電量，並在無須啟用App的情況下於後台進行藍牙通訊。

蘋果與Google計畫於本周以beta版模式首度公開其API，讓各國公衛當局可開始開發自家的App。

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