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疫情威脅仍在...宜蘭國際童玩節是否停辦？ 林姿妙：5月1日宣布

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▲▼宜蘭童玩節驚傳6歲男童在「迷霧幻蝶」水道遭人猥褻（圖／記者游芳男攝，下同）

▲2019宜蘭國際童玩節超過50萬人次（如圖），今年（2020）因新冠肺炎疫情有面臨停辦危機。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎衝擊，宜蘭綠色博覽會3月初宣布停辦，而宜蘭暑假旗艦活動的2020宜蘭國際童玩節，是否會跟進？宜蘭縣長林姿妙28日說，51勞動節當天，會跟大家詳細的說明。

▲▼2019宜蘭童玩節6日晚盛大熱鬧開幕。（圖／游芳男攝，下同）

新冠肺炎衝擊，且中央流行疫情指揮中心宣布大型集會及企業持續營運指引，並呼籲大型活動儘量避免！3日6日宜縣府宣布宜蘭綠色博覽會停辦。目前，距宜蘭暑假旗艦活動的2020宜蘭國際童玩節舉辦，尚有2個月，童玩是否會跟進停辦？外界觀注。

▲▼2019宜蘭童玩節6日晚盛大熱鬧開幕。（圖／游芳男攝，下同）

針對此事，28日宜蘭縣長林姿妙說，51勞動節當天，會跟大家詳細的說明。另，宜蘭文化局表示，2020宜蘭國際童玩節原預定邀請16國19團隊參加，但目前，捷克及匈牙利兩國團隊已表明因疫情不來台參加，至於，其他團隊仍在觀望中，就算來台，檢疫自主管理等，也需考量。

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

宜蘭國際童玩節是掛名國際兩字，若外國團隊來台大幅減少，勢必讓童玩節遜色不少，因此，這都是考量是否停辦的因素。

▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

宜蘭國際童玩節1996年創辦，2019年為期44天遊客數超過50萬人次，童玩節過去也曾因SARS、腸病毒等停辦，如今因新冠肺炎疫情有面臨停辦危機。

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