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德國強制要求全民戴口罩！違者最高罰32萬元　累犯者罰更重

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▲德國要求民眾外出戴上口罩。（圖／路透，下同）

▲德國要求民眾外出戴上口罩。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，截至28日7時左右，德國累計確診達15,8758例，其中6,126人死亡。目前德國全境16個邦中，有15個邦已經於27日開始實施口罩強制令，要求民眾進入店家或搭乘大眾運輸時必須戴上口罩，而北部什勒斯維希-霍爾斯坦（Schleswig-Holstein）也將於29日成為最後一個跟進的邦。

據英國《衛報》報導，強制令實施之後，未戴口罩的人可能會被處以25歐元至10000歐元（約新台幣800元至32萬元）的罰款，各邦罰金標準差異大，有一些邦（例如柏林邦跟布蘭登堡邦）堅稱不會徵收罰款，其他邦也表示將會寬限個幾天讓民眾適應新規。

▲▼新冠肺炎,口罩,德國。（圖／路透）

店家的員工若未按照規定戴口罩，最高罰款將會落在店主身上，且部分邦針對累犯者將實施罰款遞增制度。

德國政府表示，不一定要戴經醫學認證的口罩，也可以用圍巾等布料遮住口鼻，全國各地的裁縫店及業餘裁縫師近期都忙著製作布口罩。薩克森等部分邦政府也表示，將發放口罩給居民。

不過一些醫學專家認為，非醫用口罩在阻止病毒傳播方面幾乎沒有作用，如果口罩佩戴不當甚至會加劇病毒擴散。截至28日7時左右，德國累計確診達15,8758例，其中6,126人死亡。

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