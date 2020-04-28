影／紐約郵報扯台灣防疫「專制」　外交部駁斥：要求更正！





▲外交部北美司司長姚金祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，台灣靠著優異防疫表現獲得世界肯定，不過，美國《紐約郵報》卻在報導中批評台灣防疫「專制獨裁」，甚至矮化我國主權，引發爭議。對此，外交部北美司司長姚金祥28日表示，第一時間已請我國駐紐約辦事處駁斥，會持續抗議要求更正，對其用這樣的字眼形容台灣，非常遺憾。

《New York Post》（紐約郵報）25日以標題「封城後的生活：電子監控、罰款和強制性口罩」報導台灣防疫。文中提到，台灣是世界上為數不多的幾個沒有鎖死，保持經濟運行和公民工作的地方之一，不過，卻以「Chinese-run state」（中國大陸經營的一州）形容台灣，甚至稱我國「almost everyone is tracked」（幾乎人人被追蹤）、「authoritarian」（專制）。

對此，姚金祥表示，已經請駐紐約辦事處在第一時間聲明駁斥，譴責該篇報導沒有經過查證，台灣方面非常遺憾，強調會持續透過駐處和各項管道要求對方更正報導內容。

姚金祥強調，指揮中心先前曾回應，台灣的高科技防疫，是民眾都接受和肯定的，我國是防疫措施最透明的國家之一，卻被如此字眼形容，台灣方面非常遺憾。