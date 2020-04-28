　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／紐約郵報扯台灣防疫「專制」　外交部駁斥：要求更正！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外交部北美司司長姚金祥。（圖／記者徐斌慎攝）

▲外交部北美司司長姚金祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，台灣靠著優異防疫表現獲得世界肯定，不過，美國《紐約郵報》卻在報導中批評台灣防疫「專制獨裁」，甚至矮化我國主權，引發爭議。對此，外交部北美司司長姚金祥28日表示，第一時間已請我國駐紐約辦事處駁斥，會持續抗議要求更正，對其用這樣的字眼形容台灣，非常遺憾。

《New York Post》（紐約郵報）25日以標題「封城後的生活：電子監控、罰款和強制性口罩」報導台灣防疫。文中提到，台灣是世界上為數不多的幾個沒有鎖死，保持經濟運行和公民工作的地方之一，不過，卻以「Chinese-run state」（中國大陸經營的一州）形容台灣，甚至稱我國「almost everyone is tracked」（幾乎人人被追蹤）、「authoritarian」（專制）。

對此，姚金祥表示，已經請駐紐約辦事處在第一時間聲明駁斥，譴責該篇報導沒有經過查證，台灣方面非常遺憾，強調會持續透過駐處和各項管道要求對方更正報導內容。

姚金祥強調，指揮中心先前曾回應，台灣的高科技防疫，是民眾都接受和肯定的，我國是防疫措施最透明的國家之一，卻被如此字眼形容，台灣方面非常遺憾。

ET快訊
羅志祥真愛愷樂？　專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

影／紐約郵報扯台灣防疫「專制」　外交部駁斥：要求更正！

柯文哲愛將董德堉幽會被拍　凌婉真坦承交往：兩人都單身

影／太陽花攻佔政院二審改判有罪　時力遺憾：抗議者被國家司法追訴

國防部：劉志斌、黃曙光17日開始自主健康管理

兒童遊戲場檢驗通過率僅2成！林俊憲批：黃線封鎖宛如「刑案現場」

印度全境封鎖延長至5月　滯留台人預計5月5日抵台

敦睦艦隊染疫記者會將暫停　最快5／8國防部有最新進度

不受敦睦艦隊染疫影響　蔡英文最新施政滿意度首突破7成

「柯文哲很生氣！」錢櫃4/22安檢查嘸　原來是資料還沒上傳系統

韓明星夫妻出軌「還玩4人行」！　正宮偷吃小10歲男偶像…網揪線索肉搜

P圖惡搞配偶欄…碩士生亂點鴛鴦譜起訴！蔡易餘自嘲：選後老婆不見了

新店家樂福迎來迪卡儂　最快6月開！在地人許願：只差好市多

兵轉士專長自訓　機步333旅新手學開雲豹甲車

台股收10616.06點小漲48.79點　成交金額放大至1819億元

當時落下男兒淚！陳時中首談「抗疫百日」心情： 最擔心政治口水淹沒專業

LIVE／鋼鐵抗疫100天0確診再繼續？　指揮中心14時最新說明

吃得到一整顆核桃！采采食茶新2口味馬卡龍登場　黑芝麻加了卡士達餡超推

太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

彰化打卡熱點！　王功外星人秘密基地拆除了

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

政治熱門新聞

即／北市4錢櫃安檢未過！晚間被勒令停業

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

金正恩若突然離世　退役少將：台灣會有麻煩

快訊／陳時中與美衛福部長對話30分鐘：挺台參與世衛

破五成民眾同意罷韓　江啟臣一句話回應

柯文哲愛將董德堉爆不倫戀　蔡壁如：兩人目前都單身

陳時中指防疫6月底才能放鬆　他：解除社交距離

陳時中熱線美方　他：展現「台灣能幫忙」

台荷關係重大進展　辦事處正名「荷蘭在台辦事處」

康定、岳飛、空陸軍5個案篩檢結果出爐

陳時中：國內疫情有可能在6月底前告一段落

美衛福部長30分熱線陳時中！分享台灣模式、挺台參與世衛

荷蘭空運3999朵鬱金香　感謝台灣第一線醫護人員

「航海日誌」被擋下　陳學聖：綠委高掛國防布

更多熱門

相關新聞

印度全境封鎖延長至5月　滯留台人預計5月5日抵台

印度全境封鎖延長至5月　滯留台人預計5月5日抵台

新冠肺炎疫情持續延燒，印度延長全境封鎖期限至5月3日。針對滯留印度國人，外交部發言人歐江安28日說明，當地台商會與華航達成協議，預計5月4日班機由印度起飛，隔日到達台灣，目前已經有一百多位國人報名。

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　廠商加碼麵條、魚湯

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　廠商加碼麵條、魚湯

企業捐贈防疫酒精130箱助防疫

企業捐贈防疫酒精130箱助防疫

艦隊染疫沒爆發本土疫情的真相

艦隊染疫沒爆發本土疫情的真相

關鍵字：

外交部紐約郵報台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

忍住不上床就有300萬入袋！

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面