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雲林縣府贈寄養家庭防疫包　2廠商愛心加碼麵條、魚湯

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▲雲林縣政府在防疫期間提供6百多片的口罩給社工員與安置希望學園使用，28日特地帶來防疫溫馨包送給31戶的寄養家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府在防疫期間提供6百多片的口罩給社工員與安置希望學園使用，28日特地帶來防疫溫馨包送給31戶的寄養家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林張麗善縣長特別關心寄養家庭的防疫力，贈送防疫溫馨包給31戶寄養家庭，希望學園家扶社工也帶來口罩贈與，也為在疫情期間特別關心雲林家扶受助家庭的開元食品致贈感謝狀，善心填補家扶疫情期間的物資缺乏，防疫溫馨包及魚湯，讓寄養家庭的爸媽有更健康的身心。

雲林縣政府在防疫期間提供6百多片的口罩給社工員與安置希望學園使用，28日特地帶來防疫溫馨包送給31戶的寄養家庭，另偉哥上菜餐飲外燴有限公司及開元食品工業股份有限公司2家愛心廠商加碼贈送防疫牛蒡湯及義大利麵提昇寄養家庭及安置兒少免疫力，讓大家在健康的身心狀況，讓寄養家庭補充營養做好防疫來照顧寄養童。

社會處長林文志表示，縣府對於防疫的超前佈署考量第一線服務社工的人生身安全，疫情爆發的第一時間，即捐贈家扶希望學園工作人員及安置的孩子口罩，至目前已捐贈682片口罩，兒保護性社工也獲得120片醫療用口罩，勉勵防疫期間堅守兒少保護工作岡位的社工們，希望社工外出關懷個案時，有足夠的口罩可以保護自己，同時保護服務案家。

雲林縣張麗善表示，感謝寄養家庭長期照顧本府安置兒童及少年，提供寄養兒少一個穩定的家，溫暖、無私的陪伴及照顧孩子，尤其是在防疫期間，更需要花費長的心思及安排才能更安全的照顧寶貝。

▲雲林縣政府在防疫期間提供6百多片的口罩給社工員與安置希望學園使用，28日特地帶來防疫溫馨包送給31戶的寄養家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲偉哥上菜餐飲外燴有限公司及開元食品工業股份有限公司2家愛心廠商加碼贈送防疫牛蒡湯及義大利麵提昇寄養家庭及安置兒少免疫力。（圖／記者蔡佩旻攝）


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