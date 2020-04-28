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影／太陽花攻佔政院二審改判有罪　時力遺憾：抗議者被國家司法追訴

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▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

▲太陽花學運攻占行政院。（圖／本報資料照）

記者林銘翰／台北報導

2014年太陽花學運期間，有抗議民眾3月23日晚間突襲行政院，遭警方強制驅離爆發濺血事件，11名被告因此一審遭判有罪，高等法院28日二審宣判，增加魏揚等6人改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。對此，時代力量表示深表遺憾。

2014年太陽花學運自3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，由於當時群眾占領行政院後，警方之後進行暴力驅逐，造成40餘位民眾濺血。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、前時代力量立委黃國昌等132名被告。

台北地檢署於2015年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑，檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。高等法院28日二審宣判，增加魏揚等6人改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。

▲▼ 太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

▲太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

對此，時代力量表示深表遺憾。

時代力量指出，在323的行動中，民眾因為對當時國民黨立法委員強行通過服貿協議感到失望與憤怒，訴求卻一再被忽視，才會以包圍行政院的方式表達立場，然而民眾卻遭到暴力驅離，六年後不只找不到當初施暴的員警，抗議者更被國家司法追訴。

時代力量秘書長陳志明表示，除了對高院的判決表示遺憾之外，時力也會在司法改革的領域上繼續努力，在本案的被告中有多位時力黨員和時代之友，時代力量會持續聲援，若黨員、時代之友需要幫助，也將提供必要的司法協助。

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