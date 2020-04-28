學運改判有罪　魏揚：法院稱你們都是暴民、沒有思考能力

▲323突襲行政院案二審改判有罪，當事人發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾進行3月23日突襲行政院，之後遭警方強制驅離，爆發濺血事件。群眾中有多人遭追訴，一審法院將11人判刑，但高院二審更增加改判包含學運領袖魏揚等6人有罪。魏揚聽完判決後表示，這代表檢察官跟法官把當天成千上萬的台灣人，看成沒有思考能力的暴民，非常糟糕。

2014年的學運民眾於3月23日晚間突襲行政院，當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、魏揚、前立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金。

但案件上訴二審後，高院28日做出改判，除了原本11個有罪以外，還增加魏揚等6人犯下「煽惑他人犯罪」，分別判刑2到4月，均可易科罰金。對於遭到改判，魏揚等人隨即在庭外發表聲明。

▲魏楊二審改判有罪。（圖／記者吳銘峯攝）

母親為促進轉型正義委員會代理主任委員楊翠的魏楊，在本案合議庭中視為首惡，被改判有期徒刑4月。他率先發言，對於判決內容他停頓了2秒鐘，因為真的不知道該怎麼說。尤其是被改以「煽惑他人犯罪」判刑，他認為「檢察官跟法官把我們看成沒有思考能力、只會從眾的暴民」、「判決傷害是污辱了當天晚上參與了行動的民眾，不只是我們這些被告，還有成千上萬的台灣人，在當天晚上所做的選擇，都被羞辱了。」

另外被判有罪的被告劉敬文、許立、謝昇佑等人，也都發表聲明，表示對判決的結果不能接受，而義務辯護律師團代表尤伯祥律師，更是批評法官心證偏頗，做出這樣的判決並不意外。尤伯祥還說，「這個判決是台灣司法的恥辱，台灣司法恥辱的一天，對判決結果非常失望。」尤伯祥強調，律師團會陪著被告一直走下去，甚至考慮提出大法官解釋。

▼民進黨副秘書長林飛帆，也到場關切判決結果。（圖／記者吳銘峯攝）