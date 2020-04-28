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連16天無本土病例　時力呼籲：拓展非邦交關係…讓台灣加入WHO

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▲▼時力呼籲政府，積極拓展非邦交關係，也希望他國以實際行動支持台灣加入WHO。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲時力呼籲政府，積極拓展非邦交關係，也希望他國以實際行動支持台灣加入WHO。（圖／翻攝時力臉書）

記者黃巈禾／台北報導

中央疫情指揮中心28日宣布，國內無新增病例，國內累計個案維持429例，這也是國內連續16天沒新增本土個案，連續3天零確診。對此，時代力量呼籲，善用這次的契機，積極拓展和非邦交國的關係，希望他國以實際行動支持我國以台灣之名，常態性參加WHA、加入WHO。

時代力量在臉書指出，台灣連續十多天沒出現本土個案，防疫成果也受到世界矚目，各國紛紛向台灣請益，台灣也不吝給予協助，獲得各種形式的感謝和支持，例如來自荷蘭的鬱金香，美國衛生部長和我國衛福部長陳時中電話會議時也提到，將全力支持台灣「擴大參與WHO與全球衛生事務」。

時代力量提到，越來越多國家開始呼籲讓台灣加入WHO，貢獻卓越的醫療知識與防疫經驗，國內有77.5%的民眾支持台灣參加世衛大會（WHA），也有 65.1%認為應「以台灣為名，常態性加入」。

時代力量提及，前有駐台代表處的朋友訪問時代力量，黨主席徐永明向他們表示，希望無正式邦交的美、日，能夠更主動、積極地支持台灣參加WHA；時代力量認為站在全人類健康福祉的角度，將台灣納入國際醫療衛生系統，才是明智、正確的決定。

時代力量呼籲，政府應善用這次的契機，積極拓展和非邦交國的關係，同時也希望歐、美、日等國家，以實際行動支持我們以TAIWAN之名，常態性參加WHA、加入WHO。

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