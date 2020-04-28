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攻佔行政院有罪　高院：因以言詞文字呼籲大家佔領行政院

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▲▼高等法院刑庭發言人王屏夏。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高等法院刑庭發言人王屏夏，說明改判理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運的抗議民眾突襲行政院，之後遭警方強制驅離，爆發濺血事件。群眾中有多人遭追訴，一審法院將11人判刑，但高院二審更增加改判包含學運領袖魏揚等6人有罪。高院指出，魏揚等人「以言詞、文字，呼籲不特定多數人仿效佔領立法院的方式來佔領行政院，主觀上有犯罪故意，客觀上有犯罪行為。」所以才會改判有罪。

2014年太陽花學運期間，群眾在3月23日突襲行政院，之後警方強制驅離，與群眾爆發流血衝突，估計有40多人受傷。當時馬英九政府追訴刑責，檢方將132人提起公訴，但政權輪替後，蔡英文政府撤回大多數被告的告訴，其中有21人之告訴不能撤回，法院因此審判。

一審台北地院2017年4月間判決21名被告中的11人有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。案件上訴第二審。

二審於28日做出改判，除原本有罪的11人以外，高院還改認定魏揚等7人另外還犯下「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。判決出爐後引起魏揚等人不滿，在庭外痛批司法。

而高院隨即由發言人王屏夏說明，對於改判，王屏夏說「魏揚等7人當時以言詞、文字，呼籲不特定多數人仿效佔領立法院的方式來佔領行政院。但當時行政院乃設有拒馬、蛇籠，也有駐守員警，在此情形下，若不聚集眾人使用強暴、脅迫方式，無法達到佔領行政院的目的。魏揚等人知悉這情形，仍呼籲不特定的多數人佔領行政院。因此合議庭法官認為，他們在主觀上有煽惑他人犯罪的故意，客觀上有煽惑他人犯罪的行為。」

王屏夏還說，雖說群眾乃是對於立法院通過服貿協議不滿，但當時群眾可以透過立法院政黨協商、大法官解釋，或是大法官解釋前的緊急處置，甚至是選舉等等管道，解決爭議，而非透過強暴、脅迫的方式，攻佔行政院來解決問題。

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