時力黨團提《最低工資法》草案　盼基本工資調至3萬1309元

▲時代力量黨團召開「最低工資要立法，國定假日應返還」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

五一勞動節將至，時代力量立法院黨團28日提出《最低工資法》、《國定假日法》草案，以及《勞動基準法》部分條文修正草案，主張將基本工資調漲至3萬元，並且勞工恢復7天的國定假日。時代力量黨團總召邱顯智表示，在新冠肺炎的疫情衝擊下，基層勞工都非常辛苦，無薪假人數再度攀高，時力希望就勞工法制進一步健全。

時代力量黨團28日上午召開「最低工資要立法，國定假日應返還」記者會，並提出《最低工資法》、《國定假日法》草案，以及《勞動基準法》部分條文修正草案。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者徐斌慎攝）



邱顯智表示，五一勞動節即將到來，在這波疫情衝擊之下，無薪假人數不斷攀高，許多勞工過得非常辛苦。對此，時代力量黨團提出《最低工資法》、《國定假日法》草案，以及《勞動基準法》中有關勞檢制度的改革，包括勞檢權收歸中央、強化申訴者保護、裁罰金額公開與明定未改善者按次加重處罰等的修法，希望能在未來健全相關勞權法制。

邱顯智指出，總統蔡英文過去在選舉時，就主張應訂定《最低工資法》，並於 當選後表示最低工資3萬元是她的願望，而在台灣勞工長期、普遍低薪的情況下，時代力量主張工資調整機制應於2024年納入「就業扶養比」指標，並以2018年相關數據試算，最低工資應提高至31309元，也是呼應蔡英文之前的談話，達成最低工資3萬元以上的目標。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者徐斌慎攝）



時代力量立委陳椒華表示，時代力量早在2016年就提出《國定假日法》草案 ，主張要立法增訂7天假，讓全國受雇者都能一致有19天的國定假日。陳椒華說，時代力量增訂的7天國定假日，包括言論自由日、解嚴紀念日、原住民族正名紀念日等，都是與我國轉型正義、歷史記憶和族群平權息息相關的紀念日。

時代力量立委王婉諭指出，時力黨團特別提出《勞動基準法》中勞檢制度的修正，希望將勞檢權收歸中央，並提升層級，以利勞檢能量提升以及裁罰標準全國一致，避免因為各地政府財政等因素，造成地方勞檢在勞檢次數、或檢查與裁罰標準上的不一致。

此外王婉諭也說，時力黨團所提草案也明定，要建立裁罰基準與公布違法雇主的裁罰金額，以避免現行勞動主管機關以法無明定來迴避，也強化勞檢裁罰的公眾監督。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／記者徐斌慎攝）



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