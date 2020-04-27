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義大利23歲性感辣模隔離56天「6度採檢陽性」　醫師訝異：沒人那麼久的

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▲▼多布蘿尤（Bianca Dobroiu）6度採檢陽性。（圖／翻攝自Instagram「dobroiubianca」）

▲多布蘿尤已經居家隔離至少56天。（圖／翻攝自Instagram「dobroiubianca」）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利學生模特兒多布蘿尤（Bianca Dobroiu）2月首度確診，居家隔離近7周，卻5度驗出病毒陽性，難捉摸的情況連醫護人員也搞不懂。她說自己後來沒有再出現症狀，所以不是太擔心，只是很期待重新回到戶外的日子到來。

綜合外電報導，23歲的多布蘿尤身材火辣，擔任模特之外也在社群網站上相當活躍，而她也是義大利疫情爆發之初的首批染疫者之一。2月28日，高燒到40.7度的被送往波隆那（Bologna）一處綜合醫院，隨即確診新冠肺炎，之後症狀轉輕，並於3月6日出院居家隔離。

▲▼多布蘿尤（Bianca Dobroiu）6度採檢陽性。（圖／翻攝自Instagram「dobroiubianca」）

▲▼多布蘿尤表示很期待重新回到戶外，享受日光和新鮮空氣。（圖／翻攝自Instagram「dobroiubianca」）

▲▼多布蘿尤（Bianca Dobroiu）6度採檢陽性。（圖／翻攝自Instagram「dobroiubianca」）

多布蘿尤待在家中的前4個禮拜都驗出新冠病毒陽性，第5周檢驗結果不明，到了第6周又再度呈現陽性，但本人看起來已經完全恢復健康。傳染病專家阿塔德（Luciano Attard）表示，患者情況良好，但檢驗結果一直是陽性，「我們正在仔細研究她的狀況，就我們所知，義大利沒有人陽性那麼久的，總體來說，最多不超過4個禮拜。」

宅居在家56天的多布蘿尤表示，出院後沒有再出現任何症狀或是身體不適，和她同住一起的媽媽也3度驗出陰性，所以不是那麼擔心，但希望做更多的血液檢查分析。她說很期待能夠重新到戶外走走，呼吸新鮮空氣。

截至台灣時間27日上午5點半，義大利累計19萬7675例確診、2萬6644人死亡。

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