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陸商務部：中外質量標準不一　強調「口罩是良心品質」

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記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸出口國際的口罩近期因品質問題引發熱議。對此，大陸商務部26日回應稱，由於中外在「品質標準、使用習慣」等多方面存在差異，產生品質方面的疑問，將強化監管嚴懲假冒偽劣，「總體看，中國出口口罩的價格符合市場原則，是良心品質。」

大陸出口的口罩被指出存在品質問題，例如歐洲聯盟消保機制接連對中國製4項口罩產品發布「嚴重警示」通報，強調過濾能力不足。另外，加拿大政府近日也表示，100萬個從中國進口的KN95口罩未達嚴格的標準，因此無法供給前線醫護人員使用。

大陸國務院聯防聯控機制26日召開「加強醫療防控物資出口品質監管工作」記者會，對於口罩問題作出回應。大陸商務部外貿司司長李興乾指出，目前，非醫用的防疫物資，特別是非醫用的口罩出口量比較大；由於中外在質量標準、使用習慣等多方面存在差異，產生了一些質量方面的疑問，也出現了醫用和非醫用產品用途混淆的現象。

他接著表示，為此商務部、海關總署、市場監管總局25日發布了12號公告，明確加強非醫用口罩監管措施，並要求出口方和進口方要簽訂共同聲明，確認有關的質量標準以及雙方的責任，「希望通過這一系列有針對性的舉措，進一步提升出口防疫物資的質量，提前防範有關質量風險，更好地體現負責任大國擔當，維護中國製造公信力，為共同應對全球公共衛生危機做出中國貢獻。」

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

▲新冠肺炎疫情蔓延，大陸加緊生產口罩，因應國際需求。（圖／ 路透社）

另外對於口罩高價售賣的情況，李興乾指出，短期內中國出口口罩的價格可能會因供需變化有波動，也可能個別廠家出口價格有異常，但總體看，中國出口口罩的價格符合市場原則，是良心品質。

他強調，不能因為口罩賤賣，而讓加班加點、趕工生產的國內企業受到損害，正當收益得不到保障；也不能讓哄抬物價、牟取暴利的不法行為損害「中國製造的金字招牌」。

為此，中國政府採取一系列舉措，從生產、交易、認證、出口等環節，強化防疫物資的品質監管，嚴厲打擊假冒偽劣、違規出口、囤積居奇等擾亂市場和出口秩序行為；對確屬違規違法行為，將嚴肅懲處，絕不姑息。

▲截至24日，中國大陸出口口罩10.6億個。（圖／ 路透社）

李興乾表示，各國在中國商業採購、防疫物資的管道完全暢通。至4月25日，已有74個國家和地區，6個國際組織與中國簽署192批次醫療物資商業採購合約，累計金額14.1億美元；還有72個國家地區和8個國際組織，正在洽談129批次的商業採購。

他指出，海關統計數據顯示，4月24日當日，中國出口口罩10.6億個，而且很多國家對從中國採購防疫物資給予高度評價，對防疫物資品質表示充分認可。

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