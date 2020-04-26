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快訊／火奪5命！錢櫃到院致贈「罹難者一人10萬元」　林森店停業

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲林森錢櫃大火奪5命，消防初判施工關閉5設置「是人為疏失」 。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／台北報導

台北市KTV錢櫃林森店大火奪5命，錢櫃第一時間回應，第一要務將全力協助救治慰問傷者、罹難者家屬，會負起責任，林森店停業調查，同時啟動內部緊急檢查作業，全面檢視各KTV消防設備。晚間再度發出嚴正聲明，目前先對每位罹難者家屬致贈10萬元慰問金，並到醫院探望受傷者給予慰問金，其他部分後續再處理。

警方目前已經確認所有死者名單，分別是44歲錢櫃男員工林子晨、34歲林軒煒、33歲男子黃嘉二、27歲男子曾冠騰與36歲女子周雨喬。稍晚曝光的總名單顯示，到院前沒有生命跡象人數有6人，其中5人已經宣告不治，還有1名男子目前插管、上葉克膜仍在搶救。

▼火警總名單曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼錢櫃火災死傷者名單。（圖／記者張君豪翻攝）

▼錢櫃26日下午5時31分發出重訊聲明全文：

本公司林森店今天上午不幸發生火災，造成民眾傷亡及社會高度關切，本公司對此深表歉意！

目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸！

本公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

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