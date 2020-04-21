病夫餵加味果汁後枕頭悶死臥床妻辯稱猝死　二審輕判8年

▲蔣姓男子不堪照顧病妻的壓力，悶殺病妻，二審輕判8年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔣姓男子因患病而行動不便，他疑似長期照顧久病臥床的妻子，心力交瘁，竟在2016年年底，先餵病妻喝下摻入安眠藥果汁，等藥效發作後，再以枕頭悶死妻子。蔣男遭調查時，又改口說妻子是猝死。一審將他判刑11年，二審審理後，蔣男坦承犯行再加上家人求情，二審改輕判他8年。可上訴。

現年66歲的蔣姓男子因糖尿病引發敗血症，導致雙腳變形，行動不便。但他的妻子因為髖關節手術，不良於行，早已臥病在床半年。蔣男拖著不便的身體，照顧臥病在床的妻子，疑似因為壓力太大，選擇走上絕路。

案件發生於2016年12月28日，晚間警消獲報蔣男家中發生意外，蔣男當時留下遺書說夫妻2人病痛纏身，不想連累兒子，所以均選擇服藥輕生。但檢方相驗後，發現蔣妻是外力導致呼吸性休克死亡，察覺案情不單純，主動簽分偵辦。

經過檢方調查，蔣男否認殺妻，辯稱當天幫妻子換尿布時，發現妻子已經猝死，由於照顧妻子很累，所以才會選擇服藥輕生。但檢方調查，發現蔣男當天早上因為跟妻子的姊姊吵架，嗆聲「我今天晚上就要把你妹妹帶走」，再加上死者的死因，檢方因此認定蔣男是先餵病妻喝下加料果汁後，再以枕頭悶死病妻，而後自己再吞藥。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，蔣男雖不斷以夫妻均重病為由，請求減刑，但法院認為2人還有2名兒子需要照顧，不應如此結束妻子生命，不予減刑。但因兒子們均請求減刑，一審輕判他有期徒刑11年。案經上訴，高等法院二審仍認定他有罪，考量他改口坦承、家人求情，高院改輕判有期徒刑8年。可上訴。