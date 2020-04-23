太可惡！打到昏迷清醒又繼續打　2歲童遭父反覆凌虐…生母冷眼旁觀

▲邱男用衣架、徒手反覆凌虐2歲親兒，導致男童傷重就醫不治。（圖／台中地檢署提供，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市邱姓男子與王姓前妻，於2019年11月17日晚間7時許抱著全身是傷、未滿3歲的么兒到醫院急診室急救，經搶救不幸回天乏術，當時王女辯稱「孩子是吃火龍果噎到」；因男童滿是傷痕，台中地檢署展開調查，發現竟是一起虐童致死案，起訴並請法官從重量刑。

檢方查出，邱男對剛從安置結束返家的親兒，不時以衣架揮打、用氣球繩綑綁其雙手，甚至用蓮蓬頭或徒手毆打男童，即使男童昏厥，待男童清醒後邱男繼續痛下毒手，最後男童因此慘亡，而王女竟對邱男惡行睜一隻眼閉一隻眼。種種非人道的凌虐方式，檢方23日對邱、王分別依家暴凌虐致死罪及遺棄致死罪起訴，並請法院從重量刑。

起訴書指出，男童為邱姓男子（25歲）與王姓女子（42歲）的第3個親生兒子（2人已離婚，但同居中），男童出生後，因2人經濟狀況不佳，於2016年間，將男童交由家防中心安置、寄養。男童於2019年9月20日結束安置，由邱男及王女接回照顧、扶養。

惟男童返回原生家庭後，因還不習慣環境，常向邱男反映想返回安置家庭，邱男卻因此惱怒而開始凌虐男童。經調查發現，邱男曾以氣球繩綑綁男童雙手至少4次，時間最長曾長達3小時，男童欲掙脫而流血後才鬆綁；邱男也曾持鐵製衣架猛力毆打男童背部、鼠蹊部等，及用腳踩男童背部、腹部、屁股等處，直至男童流血才肯罷手。

▲邱男曾以氣球繩綑綁男童雙手至少4次，時間最長曾長達3小時，男童欲掙脫而流血後才鬆綁。

最嚴重的是，邱男每日為男童洗澡時，明知地板濕滑，仍持蓮蓬頭或徒手毆打男童背部或膝蓋，男童因受此力道而往前撞擊洗手台，再反彈撞擊牆壁，致其前額、臉部、後腦勺及背部每天都遭受撞擊致傷。

至2019年11月16日晚間，邱姓男子又再度在浴室毆打男童，男童因此失去意識；男童清醒後，邱男竟於隔日繼續以相同方式凌虐男童，男童再次昏倒，但邱男竟還持吹風機以熱風吹男童胸部及臉部，最後導致男童死亡。

▲男童受虐昏倒後，邱男竟還持吹風機以熱風吹男童胸部及臉部，最後導致男童死亡。

而幼保系畢業的王女，在男童遭凌虐的期間，均與邱男及男童同住在狹小的套房內，在旁親眼目睹一切過程。王女身為幼保系畢業，顯然明知應將受傷的男童盡速送醫救治，但她卻為避免遭人發覺男童遭凌虐，從未帶男童就醫，放任男童傷勢持續惡化，甚至取消家防中心於同年10月對男童的訪視行程，藉此掩飾邱男暴行。

偵辦此案的檢察官黃嘉生，親自前往台中醫院查看男童傷勢，從急診醫師口中了解傷勢可能成因，因深知此種在家內發生之案件蒐證不易，且父母均有嫌疑，其他2名孩子也難以為證，為全盤調查釐清，除立刻指揮台中市警局第一分局偵查隊至住處蒐證，並隔離邱姓男子及王姓女子避免串供外，也依法扣留所用手機送台中地檢署數位採證室鑑驗，進而發現內有多筆上網瀏覽查詢頭部止血、腦震盪、休克急救之相關資訊，建構出本案相關時間軸，使邱男及王女無法隱瞞，再經調取監視器、家訪紀錄及測謊比對全面蒐證後，追查出男童長期遭施虐卻從未送醫診療之情形，終於讓本案水落石出。

檢察官於起訴書文末感嘆「當男童終於獲得醫師治療機會時，已成為冰冷遺體」，小小生命竟葬送在親生父母手上，令人不勝唏噓，而親生父母於偵查中仍矢口否認男童的死因是他們造成，甚飾詞狡辯卸責到已無法再開口的男童身上，均顯見邱男及王女犯後無悔悟之意，請求法院從重量刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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