「肉彈」猛撞警腰腹黑青　台中男掰：我手揮一下而已

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子今年2月1日在台中某公園被顏姓警員攔查，卻在同意搜索包包之後落跑，過程中還用身體衝撞警員，導致對方腰腹部受傷。雖然他聲稱可能是徒手揮動打到，但台中地院簡易庭不採信，最後依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▲林男答應配合警員搜查，卻又突然反悔落跑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，林男當天下午4時許因為形跡可疑，被顏員要求出示證件以及搜索隨身包包，他先是同意並配合出示證件，下一秒撞見警員發現包包裡的吸食器打火機和針筒，立即反悔打算逃離現場，並以身體衝撞對方，反而被當成現行犯依法逮捕。

林男接受偵訊時坦言，的確有同意警員搜索，但沒有任何妨害公務的行為，「我只是徒手揮動，叫他不要靠近，揮動過程中不知道有沒有碰到。我只是想要自保，不是有意要傷害警察，而且我也沒有要逃離現場，是想打通電話而已。」

台中地院簡易庭調查，顏員經醫院檢查確認左腰及上腹挫傷併瘀青，假如林男真的只是想阻止警員靠近，按照一般成年人揮手的位置、高度，應該不可能觸及警員的左腰及上腹部，況且單憑揮手的力道也不會造成這樣的傷勢，可見上述只是卸責之詞，不足採信。

簡易庭認為，林男未能控制自己的情緒，竟在大庭廣眾之下撞傷警員，不僅妨害國家公權力執行，而且嚴重影響國家威信，所為實非可取，考量到他的犯後態度、經濟貧寒等狀況，最後依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。