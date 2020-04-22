酸同事「三八喇叭花」遭討10萬　女清潔工：大家都知道她叫放送頭

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓女清潔工與陳姓女同事不合，去年6月30日中午12時許竟然在水餃店嘲諷對方是「三八喇叭花」，事後前往陳姓夫婦住處質問為何要報警，還辯稱「大家都知道她叫三八阿花、放送頭」，結果遭提告求償10萬元。台中地院簡易庭日前判蕭女得為了這句話賠償4000元，全案仍可上訴。

▲陳女和蕭女都是靠清潔工的工作賺取生活費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

陳女在判決書中主張，兩人雖然是同事，但積怨已久，事發當天在水餃店遇到蕭女，對方卻突然罵出一句「三八喇叭花」，實在氣不過就報警處理，沒想到當晚又跑來住處門口鬧，數次稱她是「三八阿花」，顯然足以貶損她的人格尊嚴及社會評價，這才決定提告求償10萬元的精神慰撫金。

蕭女則反駁，她在工作場所長期受到陳女偷拍睡覺或與其他同事聊天的畫面，甚至利用姓氏諧音取了「肖仔」這樣難聽的綽號，在水餃店相遇那天也是因為被嘲諷「肖仔」，才會情緒失控開罵，對方卻把錄影片段傳給主管和其他人，「我擔心會被評價為人品粗俗不良，已經影響食慾及睡眠，需要仰賴身心科開的安眠藥入睡」，雖然經濟狀況不佳，但願意和解，也已經誠意道歉，因此希望法官輕判。

對此，台中地院簡易庭調閱蕭女前往陳家解釋的錄音譯文，一開始是陳女丈夫先提問拜訪目的，蕭女便開始說明事發過程，最後還補上一句，「還有那個案子，打擾到警察，警察也很可憐，這個沒有什麼事情。她本來在我們（公司）裡面，大家都知道她叫三八阿花、放送頭，大家都知道啊，對不對？」

法官認為，蕭女登門解釋多次說出「三八阿花」這個詞，是為了說明情況，並非故意辱罵，因此實際上算起來，只有一次是刻意的，這樣看來，陳女請求10萬元精神慰撫金就有些超過了，衡量雙方經濟狀況之後，裁定應賠償4000元較為適當，全案仍可上訴。