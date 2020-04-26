醫院只發40元便當！陸新冠患者集體「絕食砸飯菜」　醫護心痛：忙到沒飯吃

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸東北新冠肺炎疫情升溫，黑龍江省牡丹江市近日傳出有確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發動起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。事件曝光後在網路上引起很大關注，多數網友都批評這些患者浪費食物，當地電視台的主播也在播報時呼籲，「牡丹江已經盡最大的努力，你們有想過醫護忙到吃不上飯嗎？」

▼患者把便當丟到醫院走廊抗議。（圖／翻攝微博）



絕食事件發生在牡丹江市的康安醫院，由於與俄羅斯邊境相連，院內有許多從俄返回的境外移入病人，日前還爆發了院內感染，至少有8人遭到感染，其中包含2名醫護人員。

院內的病人表示，由於核酸檢測尚未通過，他們一直不能出院，對醫院有很多不滿，尤其是飲食的部分，醫院每天只提供10元盒飯（約42元新台幣），品質很差，菜色沒變化，又沒有營養，每層樓都有人受不了絕食抗議，甚至把飯菜直接丟到醫院走廊上。



其中一名病人還說，「不能理解康安醫院為何不能像紅旗醫院，醫生護士每天問病人想吃什麼，能滿足你所有的要求，為什麼康安醫院每天就是10元盒飯！」

▼走廊上可以看見亂丟的飯菜。（圖／翻攝微博）



絕食影片在網路上被曝光後，很快引起關注，但大多數人都不認同病人絕食、亂丟飯菜的行為，「有得吃就不錯了？還想挑？誰欠你呀！」「這些人都是自己愛出國，染病了才回來治療，現在還嫌東嫌西，當初就不該讓你們回來！」「亂丟飯菜太浪費了，醫護人員很辛苦了還要伺候你們。」

牡丹江海林市電視台的主播更在播報時向病人喊話，牡丹江只是一個3、4線的小城市，面對這突如其來的疫情，已經盡了最大努力，來保障確診病人的治療及飲食起居，「不知道這些確診患者想過沒有？你們嫌棄飯菜不夠豐盛，我們的醫護忙到吃不上飯，你們覺得飯菜不營養，可是我們已經努力提供，我們不求你的感謝，只求多一些理解包容。」

不過，也有少數網友認為康安醫院的飲食可能真的有一點問題，希望相關單位進行了解，「這麼多人都反映，應該不會全是無理取鬧。」「對抗病毒需要營養，也不能給病人吃得太差。」