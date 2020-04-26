新冠肺炎刺激宅經濟　網購包裝回收量增加2成

▲市長黃偉哲拜託市民朋友幫忙，將紙箱折疊壓扁，縮小體積讓資源回收車能載卡多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎疫情影響，民眾能不出門就不出門，導致網購量增加，包裝用的紙箱及相關包裝材料數量同時增加，市長黃偉哲拜託市民朋友幫忙，將紙箱折疊壓扁，讓資源回收車能達到善用原則，載卡多啦！

環保局長謝世傑進一步說明，由於宅經濟流行，增加的不止是紙箱及保麗龍，連塑膠飲料杯、便當餐盒也是回收量的大宗，如果民眾能將每個飲料杯、餐盒在沖洗後套疊、鐵罐鋁罐鋁箔包壓扁、紙箱也先折疊，回收物的體積自然可以縮減，放在家中所佔的位置也變小了，回收車就能裝得更多。謝局長也呼籲市民朋友，外出用餐自備餐具，做好自身餐飲衛生管理，同時也能減少回收量。 據統計，紙類（含紙容器）回收量，2020年1-3月比2019年1-3月增加2成，增加12297公噸。環保局特別提醒民眾，可回收物品，請將它折疊壓扁，回收體積變小，回收車自然載卡多。另為地球永續使用，清洗後的回收物除了可交付予環保局資源回收車、資收個體戶外，也可至村里回收站參加集點兌換活動。讓我們共同為生活環境盡一份心力。

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