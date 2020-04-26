「愛的距離好難拿捏」！急診醫忍痛拒絕兒熱情討抱…網大讚「暖心爸爸」

▲魏智偉為保護小孩，回家後會拒絕小孩討抱，內心非常糾結。（圖／魏智偉提供）

記者簡仲豪／綜合報導

「愛的距離好難拿捏。」童綜合醫院急診部主任魏智偉昨(25)日在臉書《魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師》表示，自從新冠肺炎疫情爆發之後，為了保護孩子，回到家會減少和小孩的互動，「好幾次回到家，兒子要衝上來擁抱，我都會馬上拒絕。」文章貼出後，更吸引醫護人員留言表示，「 我也是，每次跟孩子說媽媽髒髒，但看到孩子失望的眼神，都好想哭。」

魏智偉指出，兒子幾天沒看到他，那天他剛從醫院回到家，一開門，兒子看到後，靦腆張開雙臂，向前討抱，但他馬上說「不行！」兒子才默默退回牆角。他表示，兒子嘗試幾天討抱失敗後，慢慢的就沒有迎接了，甚至開始會閃躲爸爸。

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▲不少小孩見到家長回家都會想衝上前討抱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「會不會他覺得，和爸爸親暱是不對的。」魏智偉表示，雖然出發點是為了小孩好，但擔心久了之後，怕影響小孩對於親子關係的觀念。昨晚兒子好不容易主動開口，還是被魏智偉拒絕，使他在臉書上發文直呼，「愛的距離好難拿捏！」

不少網友看到文章後留下「完全能理解下班孩子熱情的歡迎，但無法第一時間擁抱的複雜心情，尤其是醫護人員的你們，第一線保護大家，但也要保護家庭，真的很難！」、「世上最遙遠的距離就是，明明我就在你身邊，卻不知道我愛你。」、「刻意的距離感覺好心酸，但好好解是小孩會懂的。」等言論大讚醫師是「暖心爸爸」。