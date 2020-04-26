「注射消毒水殺病毒」被罵爆　川普惱羞嗆：開疫情記者會根本不值得！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普先前脫口「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」的言論震驚各界，讓專家們紛紛出面駁斥澄清。他事後辯解是那只是諷刺口吻，他25日晚間透過推特表示，每天花費時間進行新冠肺炎記者會簡報，根本就不值得，「當濁流媒體只問充滿敵意的問題，拒絕準確報導真相或事實，那召開白宮新聞記者會的目的到底在哪？」

綜合衛報、CNN等外媒報導，白宮在過去一個多月以來，幾乎每天舉辦新冠病毒記者會，但川普日前的注射消毒水說法引發極大風波，且近來幾周經常在記者會發表未經證實的醫學建議，包括陽光及抗瘧疾藥物是治療新冠肺炎的發法，不但讓記者會主軸偏離原有主題，多名醫學專家會在他開完記者會後，出面糾正他的說法。

外傳白宮內部工作小組正在「同心協力」想辦法，希望讓川普不要再主持往後的白宮簡報會，因為連日失言已經衝擊到今年選情，部分搖擺州的民調已經顯示他落後給民主黨對手拜登。到了24日，雖然他一如往常出席記者會，但卻在沒有回答任何問題的情況下從記者會上轉頭離開，但這樣的作法再度被外界大作文章，直指這是川普承認「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」言論太過火，才會出現的舉動。

▲美國疫情全球最慘，圖為芝加哥醫護人員照顧患者。（圖／路透）

川普25日晚間忍不住在推特提到，「當濁流媒體（Lamestream Media，主流媒體的負面說法）只問一些充滿敵意的問題，然後拒絕準確報導真相或事實的時候，召開白宮新聞記者會的目的到底在哪裡？他們獲得了創紀錄的收視率，而美國人只是得到假新聞，這不值得花時間和力氣！」

不過，川普未來是否還會繼續出席白宮新冠肺炎疫情記者會，仍有待關注。根據新聞評論網Axios分析，川普向來認為疫情記者會受到的關注度頗高，他還會在記者會抨擊政治對手；2016年短暫擔任川普競選團隊的政治顧問薩姆納恩伯格（Sam Nunberg）向美媒Politico表示，「他想要引起媒體的注意，藉此獲得話語權，他就是這樣做的。」

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