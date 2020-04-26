號召「支持譚德塞」3周才6千人參加　下台連署已領先破100萬人

▲網友發起「要求譚德塞下台」請願，截至24日已經突破百萬人連署。（圖／翻攝自Change.org）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞因為新冠肺炎問題，最近飽受許多國家指責他失職並要求下台，外國網友甚至發起「要求譚德塞下台」請願，截至24日已經突破百萬人連署。但有人反對就有人支持，有網友「3周前」發起「我們支持譚德塞」連署，但截至25日仍未達7000人。

網友michael gebreyesus大約3周前以「我們支持譚德塞」為標題，在全球最大請願平台Change.org發起連署，內文寫下「我們反對並譴責任何企圖對譚德塞出於政治動機的攻擊，甚至是試圖傷害譚德塞的模範領導及聲譽。他明白WHO面對全球衛生危機要成功，取決於WHO組織共194個成員國的合作。」

▲「我們支持譚德塞」連署截至25日（3周內）僅突破6000人支持。（圖／翻攝自Change.org）

但這一份「我們支持譚德塞」連署，截至25日（3周內）僅有大約6000多人支持，反觀「要求譚德塞下台」連署24日已突破100萬人支持，目前正在向150萬人邁進。雖然該連署並沒有強制力與約束力，但也能側面看著各國有許多人對譚德塞不滿，

世衛組織24日發起一項全球藥物及疫苗倡議，邀請了多國領袖和民間部門一起合作討論，希望能加快研發和生產2019冠狀病毒疫苗。譚德塞除了稱讚本次是劃時代合作外，更強調他與各國領導人的夥伴關係，「感謝許多領導人的支持」，不過美國表示不會加入這一份倡議。