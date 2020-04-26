　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

號召「支持譚德塞」3周才6千人參加　下台連署已領先破100萬人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼真的有夠掉漆！網連署「挺譚德塞」3周竟不到7000人。（圖／翻攝自Change.org）

▲網友發起「要求譚德塞下台」請願，截至24日已經突破百萬人連署。（圖／翻攝自Change.org）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞因為新冠肺炎問題，最近飽受許多國家指責他失職並要求下台，外國網友甚至發起「要求譚德塞下台」請願，截至24日已經突破百萬人連署。但有人反對就有人支持，有網友「3周前」發起「我們支持譚德塞」連署，但截至25日仍未達7000人。

網友michael gebreyesus大約3周前以「我們支持譚德塞」為標題，在全球最大請願平台Change.org發起連署，內文寫下「我們反對並譴責任何企圖對譚德塞出於政治動機的攻擊，甚至是試圖傷害譚德塞的模範領導及聲譽。他明白WHO面對全球衛生危機要成功，取決於WHO組織共194個成員國的合作。」

▲▼真的有夠掉漆！網連署「挺譚德塞」3周竟不到7000人。（圖／翻攝自Change.org）

▲「我們支持譚德塞」連署截至25日（3周內）僅突破6000人支持。（圖／翻攝自Change.org）

但這一份「我們支持譚德塞」連署，截至25日（3周內）僅有大約6000多人支持，反觀「要求譚德塞下台」連署24日已突破100萬人支持，目前正在向150萬人邁進。雖然該連署並沒有強制力與約束力，但也能側面看著各國有許多人對譚德塞不滿，

世衛組織24日發起一項全球藥物及疫苗倡議，邀請了多國領袖和民間部門一起合作討論，希望能加快研發和生產2019冠狀病毒疫苗。譚德塞除了稱讚本次是劃時代合作外，更強調他與各國領導人的夥伴關係，「感謝許多領導人的支持」，不過美國表示不會加入這一份倡議。

ET快訊
愷樂沉默2天「向周揚青道歉了」！IG全文曝光
周揚青偷看羅志祥手機觸法？　美女律師揭「關鍵點」解答
結婚1年沒懷孕！她壞壞時下體痛…醫見「裡面慘況」秒懂了
木柵深夜大火！濃煙沖天「火勢延燒」…居民嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

號召「支持譚德塞」3周才6千人參加　下台連署已領先破100萬人

東京迪士尼推特PO照「藍光城堡」　點燈向醫護人員致敬

澳洲人愛吃「英式焗豆」罐頭食品　營養真相大公開

金正恩若身亡　軍事專家曝「南北韓將統一」：能不能撐一年都是問題

金正恩5年暴肥40公斤！大廚曝「金家奢華菜單」　驚見害命關鍵

全球4分之1死亡病例來自美國　加州回溯2月出現「最早新冠死者」

金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

喜馬拉雅山雪崩活埋7人！3個月後…「雪融露出袋子」驚見一具屍體

【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

金正恩神隱14天！手術命危瘋傳全球　「太陽節」成重要關鍵

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

閣樓傳貓叫！他撈出1隻白貓 隔幾天貓媽推5隻...強迫收編

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

號召「支持譚德塞」3周才6千人參加　下台連署已領先破100萬人

東京迪士尼推特PO照「藍光城堡」　點燈向醫護人員致敬

澳洲人愛吃「英式焗豆」罐頭食品　營養真相大公開

金正恩若身亡　軍事專家曝「南北韓將統一」：能不能撐一年都是問題

金正恩5年暴肥40公斤！大廚曝「金家奢華菜單」　驚見害命關鍵

全球4分之1死亡病例來自美國　加州回溯2月出現「最早新冠死者」

金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

喜馬拉雅山雪崩活埋7人！3個月後…「雪融露出袋子」驚見一具屍體

【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

金正恩神隱14天！手術命危瘋傳全球　「太陽節」成重要關鍵

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

號召「支持譚德塞」3周才6千人參加　下台連署已領先破100萬人

中職／獅猿本土先發對決　施子謙、翁瑋均都要拚連勝

27歲醉漢大喊「開門！我要上課」　硬闖校園追打保全

東京迪士尼推特PO照「藍光城堡」　點燈向醫護人員致敬

五雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款十年後繼續穿

孫儷讓老公教兒子數學！　鄧超「帶作業來求表揚」…她一看傻了：這什麼

澳洲人愛吃「英式焗豆」罐頭食品　營養真相大公開

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

喜馬拉雅山雪崩！3個月後雪融挖出屍

金正恩若身亡　軍事專家：南北韓將統一

金正恩行蹤成謎　外媒曝關鍵現身日期

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

金正恩命危瘋傳　太陽節成關鍵

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

60艘UFO直線升空？目擊者嚇傻「發生什麼事？」

北韓10天0金正恩報導　統一部：無特別狀況

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！

金與正接班金正恩？韓脫北議員：老一輩只當她小屁孩

全球4分之1新冠死亡病例來自美國

澳洲人焗豆罐頭　營養真相大公開

更多熱門

相關新聞

社區、醫護擴大通報採檢　張上淳揭結果

社區、醫護擴大通報採檢　張上淳揭結果

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（25）日公布國內過去一個月來擴大篩檢情況，包含社區擴大通報採檢2.7萬人與醫療工作人員擴大通報2千6百多人，即便是如此大量的通報採檢，仍然沒有發現任何的醫護工作人員或社區傳播的個案。

醫師聽到普篩就爆氣　蒼藍鴿：有症狀都篩不出來

醫師聽到普篩就爆氣　蒼藍鴿：有症狀都篩不出來

全球4分之1新冠死亡病例來自美國

全球4分之1新冠死亡病例來自美國

教會吃素健康　彰化慈濟茹素防疫

教會吃素健康　彰化慈濟茹素防疫

敦睦艦隊染病　張競：三軍統帥應發加菜金

敦睦艦隊染病　張競：三軍統帥應發加菜金

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒譚德塞WHO

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

周揚青偷看手機觸法？律師揭真相：要男方敢提告

梨山水蜜桃阿公上山工作摔死

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

雷／《夫婦》第9集結尾反轉起雞皮

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

結婚1年沒懷孕！她壞壞時下體痛…醫見「裡面慘況」秒懂了

路人問：羅志祥呢？　《極限挑戰6》嘉賓「全體慌張」影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面