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社區、醫護擴大通報「過去一個月破2.9萬件」張上淳：大量採檢仍無確診

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▲0425疾管署記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（25）日公布國內過去一個月來擴大篩檢情況，包含社區擴大通報採檢2.7萬人與醫療工作人員擴大通報2千6百多人，即便是如此大量的通報採檢，仍然沒有發現任何的醫護工作人員或社區傳播的個案。

▲▼張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

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▲張上淳分析國內通報採檢，依照對疾病認知增加而持續擴大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心每週六固定進行國內新冠肺炎病例分析，今（25）日公布428名個案狀況分布時，也進一步公布擴大監測採檢情況。張上淳指出，隨著我們對疾病的掌握、知識程度增加，不斷有新的認知，所以國內也對可能的威脅不斷擴大通報定義或篩檢。

圖表可見從1月份到4月份層層納入通報已經有12項，而近來地方政府提出一線醫護普篩引發討論。張上淳說明時也提到，國內從2月底開始對醫護人員「有肺炎」要進入通報系統並採檢隔離，3月25日專家小組更進一步決定對所有醫護照護工作人員，只要「有發燒、呼吸道症狀」就要暫停工作，進入擴大篩檢對象，且必須等症狀消除、兩次篩檢都陰性才恢到工作崗位。

▲▼張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

▲醫療照護工作人員擴大採檢情況。（圖／指揮中心提供）

張上淳指出，醫療院所、照護機構工作人員擴大通報採檢，從3月30日至4月24日一共有2613人通報，其中包含醫師301人、護理師1089人、其它醫事人員314人、非醫事人員342人、照護機構工作人員567人，都無確診個案。

▲▼張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

▲張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

另一方面，則是持續擴大社區監測通報，張上淳指出，從4月1日至4月22日總計有27,190件通報，大部份都是沒有旅遊史，有旅遊史者則包含簡訊通知連假熱門景點區、足跡追蹤認為有和確診個案同時在同地點當做為接觸、旅遊地點；無旅遊史個案分析來看，肺炎較少，只要發燒、呼吸道症狀，讓醫師覺得需要通報就會進行擴大篩檢。

另以趨勢圖來看，連假後的4月6日通報疑似個案突然增加，一直到了4月18日發生敦睦艦隊事件，下週一（4/20）又出現出現大量通報。

張上淳說，這就是過去這段時間所做的努力篩檢，這也讓大家知道，即便如此大量去做，仍沒有發現到任何的醫護工作人員的個案或社區傳播的個案。

▲▼張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

▲張上淳分析國內個案及疫情監測數據。（圖／指揮中心提供）

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