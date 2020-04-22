泰男逾期居留辯「防疫無航班」　警幫「消毒戴口罩」移送等遣返

▲逾期居留泰籍男子因交通違規被警查獲，辯稱因疫情關係無航班可回國。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東一名泰籍男子騎機車違規遭警攔查，男子表示，今年一月份來台探親，因疫情關係，影響返國行程，後經警方查證，男子雖自一月時來台探訪表姊，但是簽證到期卻未依法離境返泰，已非法滯留台灣2個月有餘，警方查證男子並無其他旅遊史，經量測體溫並消毒雙手後，解送移民署東專勤隊依法遣返。

泰國籍男被帶至台東馬蘭派出所表示，其於今年1月來台觀光，主要是前來尋找住在台東的表姐，未料新冠狀肺炎疫情爆發，導致影響到其返回泰國的行程，只好投靠表姐等待航班返回泰國。

嗣後經警方查證，發現該泰國男子1月份由桃園國際機場入境，隨後由其表姐接往台東，期間簽證到期前男子竟未依規定離台滯留台東，而至簽證逾期非法居留。這次因交通違規遭警方查獲後解送專勤隊即將面臨遣返命運。

▲警方查證發現泰國男子未依規定離台滯留台東，而至簽證逾期非法居留。

在疫情緊繃之際，員警發現當事人為外籍人士，不敢輕忽大意，在查證該泰國男子近期並無其他國家旅遊史，員警除了測量體溫、以酒精消毒其雙手之外，保持安全距離，並讓其配戴口罩，做好完善的防疫措施，送專勤隊依法處置。

台東警察分局表示，防疫期間不論本國人或外國人都加強相關防疫消毒措施，警方也將加強盤查，杜絶防疫破口，呼籲民眾勿隨意僱用未經勞委會許可的外籍移工，如有非法容留外國人工作之情事，將依就業服務法規定可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，此外，還要負擔非法外勞查獲後留置的收容費 。

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