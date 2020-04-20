雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

記者蔡佩旻、陳羿妏／雲林報導

雲林縣斗六分局公正派出所前19日清晨發生一起聚眾鬥毆事件！當時兩派人馬直接在派出所前拿出刀械、棍棒，立即遭警方制止，事後陸續將12名嫌犯逮捕到案，訊問後移送法辦，由檢方聲請羈押；不過警方認為整起案件處置過程有損警察形象，因此斗六分局長符基強記過二次、雲林縣警局長顏旺盛自請處分。

▲▼雲林縣斗六市19日清晨發生一起聚眾鬥毆事件！（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，當下得知有聚眾鬥毆事件時，便立即出動快打警力，以「對空鳴槍4發」來制止，案發後展開查緝，陸續將雙方人馬共12名嫌犯逮捕到案，並查扣刀械、棍棒、防彈衣等證物，訊後依《刑法》第150條第2項加重聚眾鬥毆罪移送雲林地檢署偵辦，目前檢方向地院全數聲請羈押，全案審理中。

雲林縣警局認為，本案雖為偶發事件，但整體處置過程影響「警察形象」，身為主官的斗六分局長應負全責，先行從重記過二次，縣警局長顏旺盛則自請處分。

顏旺盛表示，為防制街頭暴力及維護治安的決心，對於涉及聚眾鬥毆案件，必定會依新制《刑法》第149、150條從嚴、從速偵辦，並清查、制約涉案嫌犯幕後之犯罪組織，進而斬斷金流、徹底瓦解，不容有任何挑戰公權力之犯行；為展現警方嚴正執法立場及維護社會治安的決心，警局即日起會同各分局規劃連續性的擴大臨檢，全面掃蕩轄區容易引發聚眾鬥毆暨群聚之場所，加強執行巡邏、路檢等各項勤務，提升犯罪偵防能量，以期有效的打擊犯罪，讓鄉親們能「住的更放心」、「生命財產更有保障」。

►欸~妳過來一下！妳過來一下