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國道客運衝破分隔島擦撞廂型車！運將「鼻樑濺血」：有隻狗跑出來

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▲▼國道一號台中遊覽車衝破分隔島。（圖／翻攝國道監視器）

▲國道1號台中后里段一輛遊覽車衝破分隔島。（圖／翻攝國道監視器）

文／中央社

（中央社記者蘇木春台中24日電）陳姓男子今天駕駛客運南下行經國道1號后里路段時，突然衝過中央分隔島，衝入北上車道擦撞一輛廂型車，幸僅陳男輕微擦傷，他則供稱為閃避犬隻釀禍，詳細事故原因仍待調查。

台中市消防局今天上午9時56分接獲報案指出，國道一號北上163.5公里處后里路段，有一輛客運在國道1號由南下翻覆到北上車道，疑似有人員受困，並派遣大雅、后里及神岡等分隊，出動救災救護車共8輛、人員共22名前往搶救。

消防人員表示，到場時客運乘客與駕駛都已自行脫困，客運並擦撞到一輛廂型車，除客運駕駛輕微擦傷，拒絕送醫外，其餘人員皆未受傷。

國道警方調查，60歲陳姓男子今天上午9時54分駕駛客運從台北要往台中行駛，南下行經事發路段中線車道，突然失控衝向中央分隔島，再衝入北上車道擦撞29歲黃姓女子駕駛的廂型車，兩車發生事故後都停在路肩。

警方指出，當時客運載有4名乘客未受傷，陳男鼻樑擦傷流血，廂型車駕駛與乘客也未受傷，雙方經酒測都未酒駕。

陳男供稱，事發當時看到車道中有狗竄出，他為閃避才失控撞上分隔島，並衝入北上車道；黃女表示，當時駕駛廂型車行駛在內線車道，見客運直接衝過來無法閃避擦撞。事故造成北上路段塞車數公里，在事故排除後已恢復通行，詳細事故原因警方仍在調查中。

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