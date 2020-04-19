雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公正派出所清晨驚傳槍響，19日清晨6點多兩派人馬於大學路狹路相逢，持棍棒鬥毆，警方聞聲上前制止並同時通報線上警力支援，但雙方叫囂聲不斷，已有人受傷，情勢危急隨即對空鳴槍，雙方瞬時一轟而散，警方除將雙方主事者帶回製作筆錄，並將傷者送醫外，已掌握特定對象傳喚中。

▲斗六警分局公正派所19日清晨發生民眾鬥毆，警方對空鳴槍喝止，鑑識小組於現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，兩方分別為陳姓與鄭姓男子帶頭，因財務糾紛昨日雙方酒後情緒上漲，在電話中互嗆後上街尋仇，恰巧在斗六市大學路公正派出所前遇上，兩方持棍棒毆打，公正派出所警員聞聲隨即通報線上警力支援外並隨即上前制止，見事態並未減緩其中已有人受傷，警方遂對空鳴槍，而打架人群一轟而散，警逮6人製作筆錄中。

▲雲林縣警察局公正派所19日清晨發生民眾鬥毆事件，警方對空鳴槍喝止，鑑識小組前往採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場多人掛彩，其中已知陳男頭部手部受傷包紮外，其他傷者還在醫院；警方將傷者戒護送醫包紮後再帶回派出所製作筆錄，而現場雙方人馬是立即遭警方押進派出所製作筆錄，其餘逃離現場的人，警方已掌握特定對象傳喚中，警方將依刑法《妨害秩序罪》將相關人等依法送辦。

《妨害秩序罪》刑法第150條，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。

▲斗六大學路公正派所前方今日清晨發生民眾鬥毆，鑑識小組於現場採證，並將鬥毆所用棍棒查扣。（圖／記者蔡佩旻攝）



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