未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

▲桃園市公車21日下午在龜山區萬壽路龍華科大前與遊覽車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路21日下午發生公車與遊覽車擦撞事故，龜山警分局派員處理，2名駕駛酒測值均為零，所幸雙方車上均沒有乘客，沒有造成傷亡意外，肇事原因疑因雙方行經路口都未減速與禮讓，由於事故發生時正值下班尖峰，車禍造成後方車陣長達數公里，肇事原因還在調查中。

▲一輛三重客運公車21日下午在桃園市龜山區萬壽路龍華科大前與遊覽車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據龜山警分局指出，21日下午4時許，50歲的張姓男子駕駛遊覽車行經龜山區萬壽路一段龍華科大前路口準備由萬壽路迴轉時，由50歲賴姓男子駕駛的三重客運來不及剎車迎面撞上，龜山分局交通分隊獲報後，立即趕往現場處理，還好2輛車均未搭載乘客也無人受傷，僅車體受損。

▲臉書《龜山生活通》粉絲專頁有網友拍攝公車與遊覽車擦撞事故上傳至網站上。（圖／翻攝自《龜山生活通》）

警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，肇事原因初步研判是天雨視線不明，2名駕駛行經路口時均未減速與禮讓才導致擦撞意外發生，真正肇事原因還需調閱2車行車紀錄器來研判，有網友在附近大樓拍攝意外事故照片後上傳至臉書《龜山生活通》粉絲專頁，車禍發生後後方車陣綿延至盡頭，引起網友熱烈討論。

龜山分局交通分隊長陳政斌呼籲，近日天氣多變，雨天行車行經路口時，均應減速慢行，並應禮讓直行車輛先行，以確保行車安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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