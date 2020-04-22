終極三寶！女騎士橫跨雙黃線害人摔車　瞄「受害者」一眼就闖紅燈跑了！

記者陳雕文／新北報導

可惡！新北市一輛機車21日下午行經中山路三段右轉漢民路時，一名女騎士竟橫擋在前方，害他急煞差點重摔，趕緊把車放倒，一旁汽車駕駛見狀直呼，「臭三寶（女騎士）！」原來女騎士是要橫跨雙黃線切進車道，事後她瞄了受害者一眼，不但沒有關心，還催油門闖紅燈離去！誇張的過程全被行車紀錄器拍下。

▲女騎士違規橫跨雙黃線，後方騎士險些撞上，急煞後把車放倒。（圖／翻攝自臉書我是土城人 我愛土城區）

熱心民眾將行車紀錄器PO上臉書說，「女三寶逆向迴轉，跨越雙黃線，我要提供行車記錄器給摔車事主，事主如果有在這個社團，有需要影片請自取～肇事的如果也在，幹X娘不要再出來害人了！」

▲受害者差點重摔，女騎士只瞄了一眼就趕緊切進車道。（圖／翻攝自臉書我是土城人 我愛土城區）

網友看了紛紛撻伐女騎士的行徑，「三寶～真的無所不在」、「闖紅燈跑掉欸」、「害人摔車也不會關心一下，直接騎走是怎麼回事！有沒有羞恥心啊！」、「事實證明三寶無極限…」、「不是啊她有看到還一直回頭看欸，看一看直接紅燈右轉騎走是怎樣」、「這太扯，該罰」、「紅燈右轉+逆向雙黃線迴轉+肇事逃逸…大條喔」

▲女騎士心虛闖紅燈，未打方向燈即右轉離去，後方轎車駕駛跟乘客看了火冒三丈，決定將行車紀錄器PO上網。（圖／翻攝自臉書我是土城人 我愛土城區）

中和警方表示，女子已經違反「道路交通安全處罰條例」第45條1項3款，「未依規定駛入來車道，可處600元以上1800元以下罰鍰；以及第53條2項，紅燈右轉行為者，亦可處600元以上1800元以下罰鍰。

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