孕婦送醫「產下死嬰」後出現症狀！一驗結果確診…她卻從病房消失了

▲孟加拉奧斯馬尼醫學院附屬醫院驚傳逃院事件。（圖／翻攝Sylhet MAG Osmani Medical College）



記者許力方／綜合報導

孟加拉驚傳確診病患逃院事件！錫爾赫特市（Sylhet）一名孕婦入院產下一名死嬰後，因出現新冠肺炎類似症狀，採驗送檢，結果呈現陽性，未料隔天她竟偷跑消失，院方緊急通報，24日被發現跑回父親家中，警方到場時，她聲稱接受治療後已出院，且還出示了出院證明書。

奧斯馬尼醫學院附屬醫院（Osmani Medical College Hospital）副院長黑曼蘇（Himangshu Lal Roy）表示，該名從哈迪娜姆加爾村來的產婦，22日到院產下一名死嬰，隨後開始出現類新冠肺炎症狀，被安排住院治療，院方採集樣本送驗「觀察到她的症狀後，醫護人員都對她的病情保持高度警覺」，23日報告出爐，結果呈陽性確診，沒想到產婦卻從醫院消失。

院方發現後緊急報案，24日警方便在其父親家中找到病患，不過她出示出院信，還說接受治療後獲准出院。院方則駁斥，患者在採樣後就「偷偷」自行離院，目前院方將接觸的醫護人員全面隔離；經進一步檢驗，稍晚傳出，已經有一人確診，78名實習生隔離。據悉，截至目前當地統計有49例確診。

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