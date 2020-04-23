台南市新增海軍確診個案台南市足跡　停留過特定地點市民務必自主健康管理

▲台南市衛生局發布確診個案台南新增疫調足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海軍遠訓支隊官兵武新冠肺炎群聚感染事件，台南市衛生局在持續疫調後，公布確診個案新增活動時間與地點供市民朋友參考，以提高警覺，新增地點衛生局已教導業者室內環境以5-6％漂白水1000ppm消毒擦拭完成，戶外環境已由環保局陸續消毒中，請市民勿過度恐慌。

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衛生局公布之第16案新增活動時間與地點如下：4月16日上午11時45分至11時55分至台南市北區「曾泌尿科」。12時3分至12時9分至台南市北區「米里飲料店」。晚上8時46分至9時13分至台南市中西區「尚永機車行」。晚上9時19分至9時23分至台南市北區「嘴饞鹽酥雞」。4月17日上午9時58分至台南市北區「小貨車早餐店」。

第15案病例更新到訪足跡，4月17日下午1時35至51分在永康區「松鎰汽車保養廠」，下午2時26分至2時42分在東區「藝群中華診所」。

市長黃偉哲提醒市民朋友，近日應勤洗手、外出全程配戴口罩，儘量避免出入擁擠場所。倘市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，請勿恐慌；如果有相關疑似症狀，請撥打06-2880180，將由專人安排就醫。

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