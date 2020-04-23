慈濟大學1學生確診肺結核！　校方急召回百人返校檢查

▲慈濟大學證實有一名學生確診肺結核。（圖／慈濟大學提供）

記者許展溢／台北報導

花蓮慈濟大學傳出有一名學生確診肺結核，更是緊急召回上百名學生檢查。校方聲明證實，近期有位同學因確診肺結核，該個案目前已就醫治療中，學校目前依傳染病防治法配合衛生主管機關辦理後續相關事宜。

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慈濟大學指出，為讓相關教職員工生能對此疾病更多瞭解，學校安排2場說明會，由衛生主管機關（花蓮市衛生所）到校進行說明，而為配合新冠疫情避免過多人員群聚，校方也透過網路讓教職員工生能上網了解。

▲慈濟大學緊急召回上百名學生檢查。（圖／記者黃彥傑攝）



同時為確保相關人員的健康，學校說明，說明會結束後，會安排進行胸部X光檢查。也事先提醒相關人員，請務必佩戴口罩進入說明會之會場，室內空間或排隊照X光時請保持安全社交距離。慈濟大學強調，慈大尊重每位學生的受教權，也依法保護學生的隱私，更會守護每位教職員工生的健康安全。

花蓮衛生局副局長鍾美珠說明，該名學生是在3月9日因有咳嗽呼吸道症狀和發燒到診所就醫，醫生判斷是肺結核，後來慈濟醫院確診肺結核，目前孩子已休學回到南部醫院治療，但因學生跟同學接觸者多，安排2次到校園做X光檢查，主要是肺結核是飛沫傳染，同學之間接觸時間長，要從檢查有無其他同學被傳染。