磐石艦中市確診官兵新增1足跡　咖啡店停業市府急消毒

▲台中市新增一處確診足跡，立刻消毒並請業者停業。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

敦睦艦隊磐石艦傳新冠肺炎群聚感染，台中有3名確診官兵，市府23日再公布新增1處確診足跡，是位在清水區的一間咖啡店。中市新聞局長黃國瑋表示，咖啡店家主動通知，市府也立刻進行全面環境消毒、通知業者停業及自主健康管理14天。將持續追蹤個案，盼中央、民眾合作「把破網補齊」，讓疫情風險降低。

台中市政府今天下午確認磐石艦新冠肺炎確診3個案中，其中案401曾在4月16日下午2點30分至3點40分，在清水區這間咖啡店喝咖啡。經業者主動通報確認新增1處足跡，市府下午1點也前往執行消毒作業，新聞局長黃國瑋、經發局長張峯源、衛生局副局長陳南松、市議員楊典忠等人到場監督。

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▲中市新聞局長黃國瑋（中）感謝業者主動通報，盼中央民眾合力防疫。（圖／台中市政府提供）



黃國瑋表示，市府除立即與確診個案交叉比對正確資訊，隨即派清潔隊及消毒大隊至該店消毒，通知店家配合停業，店家將自主健康管理14天，從今日開始歇業，預計5月7日復業，期間店家必須完成消毒，由市府聯合小組審核通過，才可復業。

他也說，針對確診個案用餐時段同在餐廳的3名客人，店家平時就做好防疫管理，保持環境通風、消毒清潔，並要求客人保持適當的社交距離、酒精消毒、量額溫等措施，衛生局也已掌握個案資訊，將持續追蹤健康管理狀況。

黃國瑋呼籲，全民共同的敵人只有一個「就是病毒」，市府會持續透過定位足跡及各項資訊等相關管道持續更新疫調，並及時發布，請大家平心看待確診個案，市府將持續提醒民眾，若曾於所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

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