全球270萬確診19萬死！前10國家死亡人數占全球82.3％　紐約州估270萬人中鏢

▲紐約死亡病例占全美超過4分之1。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

截至台灣時間24日上午6點30分，全球累計270萬8590例確診、19萬303死，過去2天新增14萬8086人染疫、1萬3377死。美國確診人數周三（22日）才突破80萬大關，現在已高達87萬3137例，高速往90萬人邁進；紐約州對3000人進行檢測，得到13.9％受測者有新冠肺炎抗體的結果，推測全州應有270萬人中鏢。

美國已對466萬250人完成檢測，當中87萬3137例確診、共4萬9748死。紐約州長古莫（Andrew Guomo）指出，依據3000州民檢測檢果推算，全州可能已有270萬人染疫，儘管人口龐大，但這也顯示致死率其實比當前官方統計的比例還要低。

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，經檢測檢果推估，該州可能已有270萬染疫。（圖／路透）

西班牙累計21萬3024例確診，繼續和美國維持全球唯二官方數據破20萬確診的國家，國內累計22萬157死。疫情高峰已過的西班牙，每日新增死亡人數持續減少，過去24小時約440人死亡。

值得注意的是，4694萬人口的西班牙染疫人數已是全歐最多、全球第二，但她的鄰居葡萄牙卻能躲過瘟疫的魔爪，至今維持3.6％的低致死率，累計2萬2353確診、820死。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，葡萄牙的防疫成功歸於幾個關鍵，葡萄牙早在全國僅有112人確診時，就於3月13日進入全國緊急狀態，當天的西班牙已經累計6000多例確診，還等到3月14日才進入全國緊急狀態。其他因素包括人口較少，只有1028萬人；邊界單純，只和西班牙接壤；輕症患者都聽話待在家中等到痊癒；政黨間互助合作，國人性命高於政治，政治不高於防疫。

義大利累計確診18萬9973例、2萬5549死；法國累計15萬9460例確診、2萬1889死；德國累計15萬1784確診、5575死；英國累計13萬9246確診、1萬8791死；土耳其累計破10萬確診，共10萬1790確診、2491死；伊朗累計8萬7026確診、5481死；中國8萬3878確診、4636死；俄羅斯6萬2773確診、555死。

全球前10國家累計確診總和206萬2091例，占全球76.2％，累計15萬6883死，占全球82.3％。