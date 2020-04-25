加拿大控百萬片中國口罩未達標　陸使館解釋：是買賣雙方誤解

▲ 加拿大曾派班機前往中國運送醫療物資。（示意圖／翻攝自Air Canada粉絲專頁）

記者陳政錄／綜合報導

加拿大《環球郵報》於當地時間24日報導稱，加國政府表示「有大約100萬個從中國購買的口罩未能達到醫療專用標準」，再度重挫中國國際形象。為此，中國駐加拿大使館稍早緊急透過官媒，發表談話滅火，強調對於「個別具體問題」，應本著實事求是的態度加以解決，而不要作政治化解讀。

中國駐加拿大使館發言人，在接受大陸官媒《中新社》訪問時表示，中國駐加使館對此高度重視，正在聯繫加拿大外交部和公共衛生署核實相關情況。

▲加拿大新冠肺炎疫情持續，且死者近半數來自養老院。（圖／達志影像／美聯社）

使館發言人指出，「經向多倫多市政府方面了解，對方明確表示多倫多市政府購買商品時，與本地銷售方出售商品之間存在誤解。」

中國使館發言人還提到，在此之前，一些關於中國與其他國家抗疫合作時出現口罩不合格等問題的報導，經中方有關部門初步調查了解，這些國家存在著誤配、誤用的問題。他補充說，建議媒體在報導時首先要弄清事實。

綜合外媒報導，加拿大方面是由公共衛生署發言人莫利塞特（Eric Morrissette）公開指出，至今約有100萬個中國進口的口罩不符合加拿大國內標準，這些口罩將不會分派給各省的第一線醫護人員使用；之後，也將會評估是否將這些口罩用於非醫療環境。

在此之前，加拿大多倫多市府也曾於4月初，召回6萬個不合格的中國產口罩。

值得注意的是，中方不是第一次在口罩質量問題上，於解釋時說明係因「溝通上的誤會」所致。譬如荷蘭政府於3月底退回向中國大陸購買的60萬「不合格」口罩時，中國外交部發言人華春瑩曾在4月2日回應稱，中方企業發貨前，已告知荷方此批口罩為非醫用口罩，「我們善意提醒使用方在購買和使用之前，仔細核對產品用途和使用說明。」

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