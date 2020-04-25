外交部重申：南海諸島屬於中華民國領土

▲外交部。（資料照／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

中國大陸近日在西沙群島及南沙群島設行政區，引發越南當局批評，南海諸島的主權爭議再起，我外交部也此表達嚴正抗議，重申中華民國在國際法及海洋法上，享有南海諸島及其相關海域。

一艘越南漁船於4月初在南海作業時，遭大陸軍方海警船撞沉，在雙方皆宣稱有主權下引爆外交口角；事發過後，大陸大動作在西沙群島及南沙群島設置行政區，不僅讓越方再次感到不滿，也使南海主權爭議再次升高。

外交部25日表示，有關南海週邊國家近期就南海區域採取的片面及專斷舉措與聲明，中華民國外交部表達嚴正關切與抗議，中華民國政府重申，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

外交部呼籲相關各方保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為，對於任何可能侵害我國南海諸島主權的行為，中華民國政府表達嚴正抗議並促請立即停止。

外交部說，我國政府主張應秉持「擱置爭議，共同開發」原則處理南海爭端，台灣有意願，也有能力參與南海相關協商機制，並依據總統蔡英文所揭示的「四點原則」及「五項做法」，在平等協商的基礎上，與相關國家共促南海區域的開放、和平及穩定，共同維護南海航行及飛越自由。

「四點原則」包括「南海爭端應依據國際法和海洋法，包括聯合國海洋法公約以和平方式解決」、「台灣應納入多邊爭端解決機制」、「相關國家有義務維護南海航行和飛越自由」、「中華民國主張應以擱置爭議、共同開發方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海穩定，保護並共同開發南海資源」。「五項做法」則是「捍衛漁權」、「多邊協商」、「科學合作」、「人道救援」、「鼓勵海洋法研究人才」。