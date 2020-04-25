拒絕高價買中國口罩　澳洲以酒精換台灣口罩材料

▲澳洲政府選擇向台灣供應酒精，以交換來自台灣、生產口罩的材料。（圖／示意圖／記者唐詠絮攝）

文／中央社記者丘德真雪梨25日專電

今年4月有中國代理商以高價向澳洲政府推銷中國口罩，但遭澳洲政府拒絕。與此同時，澳洲政府選擇向台灣供應酒精，以交換來自台灣、生產口罩的材料。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）報導，澳洲聯邦衛生部部長韓特（Greg Hunt）證實，今年4月有來自中國的口罩運抵澳洲，雖然澳洲政府並未下訂單，但負責代理這些口罩的公司卻與澳洲政府聯絡，並以高於市面價格推銷，不過，澳洲政府已予以回絕。

報導指出，這批口罩重達90公噸，並且是來自最早出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的中國武漢。

韓特解釋，澳洲政府致力尋求的是穩定和長期的定期供應合約，而非以高價收購大批醫療物資；因此，除非是例外情況，否則澳洲政府通常拒絕收購那些不請自來的醫療物資。

自從傳出疫情以來，澳洲民間對N95口罩需求大增，導致市價急升，並且有人藉此圖利。韓特披露：「有一些人試圖以高價推銷口罩，但已遭（澳洲政府）回絕。」

韓特表示，澳洲政府早在今年2月就組織了兩支採購隊伍，並且在必要時動員政府的外交力量，以確保口罩、檢測器和呼吸器供應充足。

報導提到，澳洲與台灣於今年4月達成協議，由澳洲提供100萬公升用作生產乾洗手的酒精，與台灣交換3公噸用作生產口罩的材料。

報導引述澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）公布的數據指出，在新南威爾斯州和維多利亞州的一些藥局，近日N95口罩的售價已從過往的澳幣1.3元（約新台幣25元）跳升至澳幣38.5元（約新台幣750元）。

中央社稍早透過電子郵件與韓特聯絡，詢問他是否認為澳洲政府應該向台灣洽談，以便尋求可靠的醫療防護裝備（PPE）供應。但至截稿為止，韓特尚未回應。